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Учитель устроил прожарку школьнице перед её выпуском, написав в записке всё, что он о ней думает

Девочка выложила фото послания, и многие пользователи до последнего не могли поверить, что это написал преподаватель.

9 апреля 2021, 13:21
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/arcticashhh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arcticashhh</a></p>

Фото © Twitter / arcticashhh

Пользовательница "Твиттера" Ash поделилась необычной запиской, которую ей оставил в выпускной книге учитель по английскому языку. Девушка подписала фото, что до сих пор не может поверить, что преподаватель написал ей такое. Однако если прочесть это "напутствие", то становится понятно, что мужчина выбрал не ту профессию. Ведь из него вышел бы первоклассный комик.

Фото © Twitter / arcticashhh

Фото © Twitter / arcticashhh

Эшли, иногда я возвращаюсь домой и не могу заснуть, потому что твой раздражающий голос попросту не утихает. От него у меня продолжает звенеть в ушах, словно это самая худшая пытка, которая только известна человеку.

Вот и всё.

Удачи.

Мистер Сидат

Мистер Сидат

Впрочем, школьница предупредила, что это был сарказм. По её словам, мистер Сидат не всерьёз написал своё возмущение, ведь девочка даже не разговаривала в классе. Кроме того, она почти уверена, что и всем остальным ученикам он написал что-то забавное. Однако большинство пользователей не поверили в то, что такую записку мог оставить учитель. Эшли пришлось доказывать обратное.

Фото © Twitter / arcticashhh

Фото © Twitter / arcticashhh

Девочка связалась с преподавателем и попросила его подтвердить, что он действительно автор послания о её "раздражающем голосе". Мужчина ответил в свойственной ему манере: "О божеееее, да это так". Благодаря его чувству юмора пост Эшли набрал более 60 тысяч лайков, а в комментариях подписчики позавидовали такой весёлой школьной жизни.

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Авторы
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