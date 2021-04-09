Учитель устроил прожарку школьнице перед её выпуском, написав в записке всё, что он о ней думает

Эшли, иногда я возвращаюсь домой и не могу заснуть, потому что твой раздражающий голос попросту не утихает. От него у меня продолжает звенеть в ушах, словно это самая худшая пытка, которая только известна человеку.

Вот и всё.

Удачи.

Мистер Сидат