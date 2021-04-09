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У парня едва не случился приступ, когда он увидел, кто уставился на него из стиральной машины

Британец случайно создал оптическую иллюзию, которая у него вызвала ужас, а у пользователей — смех.

9 апреля 2021, 15:55

Фото © Twitter / alxboardman

Пользователь с ником alxboardman из Манчестера, Англия, рассказал в "Твиттере" о случае, из-за которого у него сердце ушло в пятки. Юзер решил устроить "большую стирку" и совершенно забыл, что забросил внутрь машины. А когда взглянул, долго не мог прийти в себя.

Фото © Twitter / alxboardman

Фото © Twitter / alxboardman

Из стиральной машины на него смотрело жуткое серьёзное лицо, словно осуждая. И только позже парень осознал, что это был за "монстр".

Забыл, что постирал собачье одеяло и подушку c Дэвидом Боуи. Только что-чуть не случился сердечный приступ

alxboardman

Фото © Twitter / alxboardman

Фото © Twitter / alxboardman

И если alxboardman невольно пришлось проверить свои нервы на прочность, то у пользователей его рассказ и фото вызвали обратную реакцию. Юзеры изрядно развеселились и стали шутить над тем, что у его собаки есть подушка с рок-певцом. А чтобы парню было не так обидно, они наградили его пост лайками, которых уже более 36 тыс.

Какая песня Боуи любимая у твоей собаки?

papaluigi20

Теперь мне грустно, что у моей кошки нет подушки с Дэвидом Боуи

Beakmoo

Не могу перестать смеяться над этим

Jo77jo

Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью

Муж отправил счастливое фото жены из родильной палаты, но одна деталь заставила краснеть всю семью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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