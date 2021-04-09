У парня едва не случился приступ, когда он увидел, кто уставился на него из стиральной машины

Пользователь с ником alxboardman из Манчестера, Англия, рассказал в "Твиттере" о случае, из-за которого у него сердце ушло в пятки. Юзер решил устроить "большую стирку" и совершенно забыл, что забросил внутрь машины. А когда взглянул, долго не мог прийти в себя.

Фото © Twitter / alxboardman

Из стиральной машины на него смотрело жуткое серьёзное лицо, словно осуждая. И только позже парень осознал, что это был за "монстр".

Забыл, что постирал собачье одеяло и подушку c Дэвидом Боуи. Только что-чуть не случился сердечный приступ alxboardman

Фото © Twitter / alxboardman

И если alxboardman невольно пришлось проверить свои нервы на прочность, то у пользователей его рассказ и фото вызвали обратную реакцию. Юзеры изрядно развеселились и стали шутить над тем, что у его собаки есть подушка с рок-певцом. А чтобы парню было не так обидно, они наградили его пост лайками, которых уже более 36 тыс.

Какая песня Боуи любимая у твоей собаки? papaluigi20

Теперь мне грустно, что у моей кошки нет подушки с Дэвидом Боуи Beakmoo

Не могу перестать смеяться над этим Jo77jo

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