Элизабет Хёрли в леопардовом бикини доказала, что в 55 лет такие фото позволены лишь ей

В том, что 55-летняя британская актриса Элизабет Хёрли где-то припрятала источник вечной молодости, фанаты уже почти не сомневаются. Ведь каждый новый снимок звезды в купальнике вызывает зависть у любой её молодой поклонницы. Редко кто в таком солидном возрасте рискнёт примерить откровенное бикини, но Элизабет делает это регулярно — к неимоверной радости фанатов.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

На последнем фото актриса позировала на пляже, демонстрируя один из самых популярных купальников своего бренда. Леопардовый принт на ткани придавал звезде хищные и опасные нотки, которые только усиливались из-за загорелой кожи и томного взгляда из-под ресниц. Волосы Элизабет были уложены лёгкими волнами, а макияж совсем не бросался в глаза и не отвлекал от естественной красоты актрисы, которая снова покорила её подписчиков.

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Ты прекрасно выглядишь — как всегда! Очень классическая красота

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Лиз готова к лету, а я уже просто готова rmlloydy1980

Ты просто женщина мечты. С каждым годом ты становишься только краше martinbull77

Фото © Instagram / elizabethhurley1

Актриса очень тщательно следит за фигурой и за тем, что ест. В одном из интервью она как-то сказала, что ей гораздо проще не срываться на вредные вкусности вроде фастфуда, потому что однажды она страшно отравилась. Её даже пришлось положить в больницу, где она лежала с капельницей. После этого Элизабет просто не может смотреть на уличную и быструю еду без содрогания.

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