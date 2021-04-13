Блогерша хвасталась новым "ламборгини", но все только посмеялись над её отфотошопленным телом

С того момента, как неделю назад у Хлои появился новый Lamborghini Urus, она регулярно радует своих подписчиков фотографиями с автомобилем. На одном из свежих кадров девушка решила показать свою пятую точку. Видимо, британка была не в восторге от размера своих ягодиц в обтягивающих чёрных легинсах, поэтому исправила это недоразумение с помощью фотошопа.

У неё толстая 🍑 chloegshore1

Фото © Instagram / chloegshore1

Однако незамеченной ретушь оставалась недолго. Стоило девушке опубликовать фото, уставшие от липовых фото подписчики снова закатили глаза. На кадре Хлоя своими отретушированными ягодицами буквально изгибает номерной знак Lamborghini. От едких комментариев девушку не уберегло ничто.

Если ты собираешься фотошопить всё подряд, хотя бы делай так, чтобы это выглядело реалистично😭 kirsty_mdxo_

Это выглядит чертовски нелепо harki_stuz

<...> Номерной знак буквально изогнут... willhaggar

Фото © Instagram / chloegshore1

Это уже далеко не первый раз, когда Хлои ловят на фотошопе. Ещё совсем недавно девушка поделилась снимком в бикини, ретушь на котором можно увидеть невооружённым взглядом. Но, по-видимому, красотку не волнует, что о ней думают хейтеры, — она продолжает выкладывать фотографии, показывая своё "идеальное" тело, пишет The Sun.

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