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"Ты мама взрослого сына!" Подписчики раскритиковали Королёву за слишком пышные формы

Однако артистка решила не обращать внимание на хейтеров, ведь нашлась и масса фанатов, которые восхитились ей.

12 апреля 2021, 19:09

Фото © Instagram / koroleva__star

Певица Наташа Королёва на отдыхе в ОАЭ решила прорекламировать свой предстоящий концерт и невзначай продемонстрировала подписчикам в "Инстаграме" свои пышные формы. Но в итоге ей здорово досталось от пользователи, пишут "Дни.ру".

Некоторые пользователи заметили, что купальник съехал с пышной груди, другим не понравилась его расцветка.

"Вам все льстят", "Не надо оголяться", "Ты мама взрослого сына, будь поскромнее", — обрушились на артистку критики.

Впрочем, на хейтеров певица не обращает внимания, ведь у неё есть преданные фанаты, написавшие ей массу комплиментов. Верные поклонники восхитились женственным формам певицы.

"Стройная, красивая, просто загляденье!", "Фигурка просто прелесть!", — высказались фанаты.

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

В Сеть слили фото, как выглядит Королёва вне "Инстаграма", и без ретуши это совсем другой человек

Наташа Королёва (настоящее имя — Наталья Владимировна Порывай) — поп-певица родом из Киева, бывшая жена певца и композитора Игоря Николаева. После разрыва с музыкантом артистка вышла замуж за стриптизёра Сергея Глушко, известного как Тарзан, с которым вырастила сына. В 2020 году вспыхнул скандал из-за того, что Королёву "обворовала" беременная любовница Тарзана. Однако паре удалось преодолеть сложный период в отношениях.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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