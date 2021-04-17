Хозяин снял, как глухой щенок радуется его возвращению, и этот восторг покорил тысячи сердец

Пользователь Reddit Девин Берджесс уже давно мечтал о питомце. Поэтому, когда по знакомству ему предложили взять пожизненное шефство над глухим щенком миниатюрной австралийской овчарки, он согласился моментально. Признаться, о своём решении парень нисколько не жалеет. Хотя бы из-за того, как эффектно каждый раз маленькая Эвелин реагирует на возвращение хозяина домой.

Мой глухой щенок не замечает, когда я прихожу домой. Поэтому я могу осторожно разбудить её и наблюдать за её невинным восторгом

Запись собачьего восторга мигом стала вирусной на Reddit. Через 14 часов после публикации пост оценили более 170 тысяч человек. Судя по комментариям, для многих пользователей соцсети это видео стало самым милым, что они видели за последнее время. Охотно верим.

Ничего слаще этого я сегодня не видел. Спасибо

Пожалуйста, публикуйте больше видео и никогда не останавливайтесь

Также в комментариях было множество людей, которым было интересно, почему Эвелин родилась глухой. Оказалось, ответа на этот вопрос не знает никто. У родителей собаки здоровье в полном порядка. Мало того, все её братья и сёстры родились с отличным слухом.

Сейчас Девин ждёт, пока малышка адаптируется и подрастёт. Как она будет готова, он начнёт её тренировать. Вместо обычных "лежать" и "дай лапу" будут учить команды жестов.