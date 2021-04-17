Модель обнажила все прелести своих 56 лет, надев прозрачное боди, которое не оставило шансов

Недавно мама двух сыновей Паулина Поризкова отметила 56-летие, но её новая съёмка для глянца полностью заставляет об этом забыть. Американская супермодель позировала для обложки чешского Vogue, ради которой осмелилась показать самые пикантные места своего тела.

Фото © Instagram / andreabehounkova

Фотосессия проходила в съёмной квартире модели на Манхэттене. Паулина распустила светлые волосы, нанесла минимум косметики и устремила вдаль нежный взгляд. Она надела прозрачное боди, которое позволяло рассмотреть её стройную роскошную фигуру в подробностях. Впервые для Vogue красавица снялась в 1981 году.

Ровно через 40 лет после моей первой (немецкой) обложки Vogue, когда мне было шестнадцать, вот и новая. <...> Возможно, это была одна из самых весёлых и игривых фотосессий в моей жизни Паулина Поризкова

Фото © Instagram / paulinaporizkov

Откровенный снимок появился в "Инстаграме" самой модели и в аккаунте главного редактора чешского Vogue. И пользователи не сдержали своего восхищения, отметив, что эта обложка может стать лучшей в истории издания.

Вау, у меня отвисла челюсть Maiahocando

Фото © Instagram / paulinaporizkov

Великолепна внутри и снаружи Go_carr_go

Лучшая обложка Vogue Therealpoppymontgomery

Паулина не только молодо выглядит, но и снова стала ходить на свидания. Модель 30 лет прожила в браке с лидером группы The Cars Риком Окасеком, но пара разошлась в 2017 году, а в 2019-м её супруг, с которым она так и не успела оформить развод, скончался. Блондинка отметила, что ей непросто даются романтические встречи с мужчинами, но призналась, что с возрастом секс становится только лучше, пишет Daily Mail.

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