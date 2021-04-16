Парень стал посмешищем во время видеозвонка жены, решив, что его никто не видит в зелёном костюме
Коронавирус внёс в наши жизни проблемы, которые раньше просто не могли произойти. Герой этого материала устал прятаться в уголке, пока у жены идут видеоконференции. Поэтому он купил костюм-невидимку. Идея казалась хорошей, но без тест-драйва своего ноу-хау мужчина попал в неловкую ситуацию, о которой теперь знают десятки миллионов человек.
Тиктокер Дэвид Батлер поделился своим уморительным провалом. Парень придумал, как стать невидимым для камеры во время рабочих видеозвонков жены. Для этого он купил себе специальный костюм. Оставалось только в "Зуме" выбрать зелёный цвет, чтобы он автоматически маскировался. Но всё пошло не по плану.
Всё прошло безупречно!
На коротком ролике видно, что мужчина спокойно входит в кадр, не беспокоясь о том, что его кто-то заметит. Однако технологии работают совсем не так. Из-за того, что на костюме Дэвида было слишком много теней, его цвет сильно отличался от того, что маскировала программа. Как следствие — больше похожий на червя из "Людей в чёрном" парень с чашкой кофе нарушает всю рабочую атмосферу.
Кстати, жена Батлера оказалась настоящим профессионалом — она не отвлеклась и вообще не подала никакого вида, несмотря на то, какой сюр происходил у неё за спиной. Благо всё это записалось на видео. Когда парень опубликовал его в своём TikTok-аккаунте tailoredbits, за пару дней ролик посмотрели больше 30 млн раз, пишет Mirror.
Чем больше я смотрю, тем смешнее становится😂😂😂
Это намного смешнее, чем должно быть...
Даже если бы это сработало, то это была бы летающая чашка...
Кстати, если вы тоже захотели сделать себе плащ-невидимку, это можно сделать по обучающему видео контентмейкера Карен Икс. Для этого не нужно покупать специальный костюм — достаточно отыскать однотонное полотно.
WOW-funny
Целый дом жил в страхе из-за жуткого зверя на дереве, увидев которого инспекторы рассмеялись до слёз
сегодня в 13:00
Юмористка "добила" жену Бибера и показала, как на самом деле выглядит поход в магазин в двух трусах
вчера в 14:35
Жених ошибся адресом и приехал на чужую свадьбу, о чём он узнал только в самый разгар торжества
12 апреля, 12:06
Выбор редакции
"Всё понимает, пришла в сознание": Муж пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом увиделся с женой впервые после аварии
15 девушек с шикарным чувством юмора, которые не стесняются показать свою неудачную сторону
24-летняя жена Венсана Касселя снялась в прозрачном белье, заставив многих позавидовать её мужу
Стала известна реакция Запада на переговорах в Вене на эксперименты с обогащением урана до 60%
Житель Брянска провалился в яму с грязью и утонул
Комментариев: 0