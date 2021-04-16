Парень стал посмешищем во время видеозвонка жены, решив, что его никто не видит в зелёном костюме

Тиктокер Дэвид Батлер поделился своим уморительным провалом. Парень придумал, как стать невидимым для камеры во время рабочих видеозвонков жены. Для этого он купил себе специальный костюм. Оставалось только в "Зуме" выбрать зелёный цвет, чтобы он автоматически маскировался. Но всё пошло не по плану.

Всё прошло безупречно! tailoredbits

Кадры из видео © TikTok / tailoredbits

На коротком ролике видно, что мужчина спокойно входит в кадр, не беспокоясь о том, что его кто-то заметит. Однако технологии работают совсем не так. Из-за того, что на костюме Дэвида было слишком много теней, его цвет сильно отличался от того, что маскировала программа. Как следствие — больше похожий на червя из "Людей в чёрном" парень с чашкой кофе нарушает всю рабочую атмосферу.

Кадры из видео © TikTok / tailoredbits

Кстати, жена Батлера оказалась настоящим профессионалом — она не отвлеклась и вообще не подала никакого вида, несмотря на то, какой сюр происходил у неё за спиной. Благо всё это записалось на видео. Когда парень опубликовал его в своём TikTok-аккаунте tailoredbits, за пару дней ролик посмотрели больше 30 млн раз, пишет Mirror.

Чем больше я смотрю, тем смешнее становится😂😂😂 user3335629322356

Это намного смешнее, чем должно быть... kevdec88

Даже если бы это сработало, то это была бы летающая чашка... cicelyc

Кстати, если вы тоже захотели сделать себе плащ-невидимку, это можно сделать по обучающему видео контентмейкера Карен Икс. Для этого не нужно покупать специальный костюм — достаточно отыскать однотонное полотно.

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