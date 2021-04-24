Хозяин сделал для четырёх хаски шпионские отверстия в заборе, и со стороны это выглядит очень смешно
Каждый, кто проходит рядом с забором британца Энди Граннелла, задаётся вопросом, зачем в нём так много отверстий в виде Микки-Мауса. Нет, за оградой не Диснейленд — просто очень любопытные хаски.
Все жители городка Сент-Ниутс, неподалёку от Лондона, знают Энди и его стаю хаски. Когда британец и его невеста Максин Адамсон переехали сюда, они решили: собакам будет любопытно, что происходит за высоким деревянным забором, поэтому на высоте холки просверлили по несколько отверстий на одного питомца: два — для глаз и ещё одно побольше — для мокрого носика.
Изначально, когда мы покупали дом, там вообще не было ворот, но из-за питомцев нам пришлось их поставить. Они были высокие, но потом мы заметили, что собаки высовывают носы из щели внизу, чтобы хоть немного выглянуть наружу. Они очень любопытные и просто обожают наблюдать, что происходит, когда они слышат шум на улице
Собак у семьи целых пять: 12-летние Эмбер, Топаз и Талон и трёхлетние Рокки с Винни. Однако "комплектов" отверстий в воротах всего четыре — для Эмбер они не нужны. Из-за того что она глухая, ей совершенно неинтересно, что происходит на улице. Энди с собаками живёт в городке всего семь лет, но его с любимцами уже узнают на улице, а знаменитые ворота с отверстиями стали своеобразной достопримечательностью, пишет Daily Mail.
Недавно даже пост с фотографиями собак Энди, выглядывающих из "своих норок", стал вирусным. Дженни Полхилл проходила мимо дома Граннелла и заметила, что один из пёселей лежал прямо за воротами. Она позвала его и тут же увидела носик и глаза. Вскоре присоединились и другие члены семейки хаски. Судя по комментариям, горожане были бы не прочь оказаться на месте Дженни.
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