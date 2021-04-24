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Водитель на 10 минут ушёл в магазин, а когда вернулся, в машине его ждали 15 тыс. непрошеных гостей

Ничего не подозревавший автолюбитель был в панике и бросился звонить спасателям, отбиваясь от незваных приятелей.

24 апреля 2021, 07:00

Фото © Facebook / Las Cruces Fire Department

Мужчина из Лас-Крусеса, США, столкнулся с сюрпризом, который может стать кошмаром для любого, кто боится насекомых. Американец отправился в магазин, оставив машину с открытыми окнами, а когда вернулся десять минут спустя, ему пришлось обращаться за помощью.

Фото © Facebook / Las Cruces Fire Department

Фото © Facebook / Las Cruces Fire Department

Сначала ничего не подозревающий водитель положил продукты в автомобиль и уже начал отъезжать, когда перед ним предстало весьма неожиданное зрелище. На заднем сиденье легковушки расположился огромный рой пчёл, пишет The New York Times.

Фото © Facebook / Las Cruces Fire Department

Фото © Facebook / Las Cruces Fire Department

Так как случай оказался не совсем обычным, на помощь мужчине прибыл пожарный и по совместительству пчеловод-любитель Джесси Джонсон. Спасатель знал, как аккуратно и бережно переместить заблудившихся насекомых.

Фото © Facebook / Las Cruces Fire Department

Фото © Facebook / Las Cruces Fire Department

Специалист прибыл на место в полной экипировке и забрал с собой все 15 тысяч насекомых, до смерти напугавших автолюбителя. Теперь они поселятся у самого Джесси и заплатят ему за постой "сладкой монетой" — мёдом.

В Приамурье пожарные спасли кота, и эпичное выражение его мордочки может претендовать на "Оскар"

В Приамурье пожарные спасли кота, и эпичное выражение его мордочки может претендовать на "Оскар"

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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