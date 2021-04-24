Водитель на 10 минут ушёл в магазин, а когда вернулся, в машине его ждали 15 тыс. непрошеных гостей
Ничего не подозревавший автолюбитель был в панике и бросился звонить спасателям, отбиваясь от незваных приятелей.
Мужчина из Лас-Крусеса, США, столкнулся с сюрпризом, который может стать кошмаром для любого, кто боится насекомых. Американец отправился в магазин, оставив машину с открытыми окнами, а когда вернулся десять минут спустя, ему пришлось обращаться за помощью.
Сначала ничего не подозревающий водитель положил продукты в автомобиль и уже начал отъезжать, когда перед ним предстало весьма неожиданное зрелище. На заднем сиденье легковушки расположился огромный рой пчёл, пишет The New York Times.
Так как случай оказался не совсем обычным, на помощь мужчине прибыл пожарный и по совместительству пчеловод-любитель Джесси Джонсон. Спасатель знал, как аккуратно и бережно переместить заблудившихся насекомых.
Специалист прибыл на место в полной экипировке и забрал с собой все 15 тысяч насекомых, до смерти напугавших автолюбителя. Теперь они поселятся у самого Джесси и заплатят ему за постой "сладкой монетой" — мёдом.
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