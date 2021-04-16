Целый дом жил в страхе из-за жуткого зверя на дереве, увидев которого инспекторы рассмеялись до слёз
Таинственное существо при ближайшем рассмотрении могло испугать лишь тех, кто усиленно худеет к лету.
В инспекцию по контролю и отлову диких животных Кракова, Польша, поступил панический звонок от местной жительницы, которая потребовала приехать и поймать странного зверя, который обосновался в их дворе. Он уже два дня сидел в ветвях дерева. По словам женщины, соседи не выходили на улицу, боясь, что непонятное существо накинется на них, а ещё оно было похоже на "лагуна".
Инспектор постеснялся признаться, что не знает о лагунах, но предположил, что это родственник игуаны. После карантина многие хозяева начали выбрасывать питомцев — в том числе экзотических, которых покупали развеять скуку. Поэтому сотрудники службы были готовы ко всему. Но когда они прибыли на указанное место, то поняли, что страшное существо оказалось простым круассаном.
Видимо, кто-то решил до отвала накормить голубей или просто не уследил за своим завтраком. Так или иначе, инспекторы храбро избавили двор от нарушителя и поделились этой историей в "Фейсбуке", где она мгновенно набрала тысячи лайков и репостов.
А затем она разлетелась по местным, а после и по мировым СМИ. Пользователи соцсетей даже принялись рисовать загадочного лагуна, а кофейни устроили акции, предлагая всем желающим познакомиться с этим зверем лично.
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