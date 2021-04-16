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Целый дом жил в страхе из-за жуткого зверя на дереве, увидев которого инспекторы рассмеялись до слёз

Таинственное существо при ближайшем рассмотрении могло испугать лишь тех, кто усиленно худеет к лету.

16 апреля 2021, 13:00

Фото © Facebook / KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

В инспекцию по контролю и отлову диких животных Кракова, Польша, поступил панический звонок от местной жительницы, которая потребовала приехать и поймать странного зверя, который обосновался в их дворе. Он уже два дня сидел в ветвях дерева. По словам женщины, соседи не выходили на улицу, боясь, что непонятное существо накинется на них, а ещё оно было похоже на "лагуна".

Инспектор постеснялся признаться, что не знает о лагунах, но предположил, что это родственник игуаны. После карантина многие хозяева начали выбрасывать питомцев — в том числе экзотических, которых покупали развеять скуку. Поэтому сотрудники службы были готовы ко всему. Но когда они прибыли на указанное место, то поняли, что страшное существо оказалось простым круассаном.

Фото © Facebook / KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Фото © Facebook / KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Видимо, кто-то решил до отвала накормить голубей или просто не уследил за своим завтраком. Так или иначе, инспекторы храбро избавили двор от нарушителя и поделились этой историей в "Фейсбуке", где она мгновенно набрала тысячи лайков и репостов.

Фото © Facebook / KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

Фото © Facebook / KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

А затем она разлетелась по местным, а после и по мировым СМИ. Пользователи соцсетей даже принялись рисовать загадочного лагуна, а кофейни устроили акции, предлагая всем желающим познакомиться с этим зверем лично.

Полицейские бросились спасать парня, замерзающего на снегу, и выставили себя полными дураками

Полицейские бросились спасать парня, замерзающего на снегу, и выставили себя полными дураками

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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