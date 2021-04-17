Тайная история славян: какие факты спрятаны в библиотеке Ватикана

Почему до XX века в этрусские залы музеев Ватикана не пускали русских и болгар, а к 85-километровым стеллажам специального архива библиотеки Папского города до сих пор нереально попасть.

Если окинуть взглядом неформальную, непризнанную историю славян, то невольно закрадывается сомнение. Не слишком ли много мы на себя берём? Не уподобляемся ли соседям, черепками выкопавшим Чёрное море? Эти сомнения усугубляются тем, что неформальные исследования не только уводят в тёмные дебри древности, но и зачастую сводят с ума самих исследователей — они то объявляют себя потомками атлантов, то впадают в какие-то древние верования. Но иногда в гуще исторического варева вдруг мелькнёт такое жемчужное зерно, что все сомнения разом пропадают и остаётся лишь радость озарения.

Этруски. Фото © Public Domain

28 февраля 2014 года в передаче "Человек и закон" ведущий Алексей Пиманов показал фотоснимок, который кто-то из его знакомых сделал в библиотеке Ватикана. На нём была изображена карта государства этрусков — такой небольшой пятачок на западном побережье Апеннинского полуострова. Ничего удивительного в этом нет — этруски жили в Италии гораздо раньше самих итальянцев. А затем ушли с полуострова куда-то на северо-восток. На ватиканской карте было показано, куда именно. К северо-востоку от Италии изображалось одно огромное государство — Этрурия. Нарисовано оно было примерно так же, как в Средние века европейцы рисовали неведомую и страшную для них Тартарию. Вот граница ойкумены, а вот неведомая "пустота", заселённая непонятными этрусками. Причём сами итальянцы и не отрицают: Рим действительно основали не римляне, а этруски, они же дали Риму свою архитектуру и инфраструктуру, в том числе бани и виадуки, снабжающие город водой. Этруски дали Риму своё право и свои законы. Сами себя они называли расенами.

Сокровища ватиканских подвалов

Библиотеки и музеи Ватикана — действительно таинственное место. Первая базилика была построена в IV веке, тогда же была заложена и библиотека Ватикана. Первое папское государство возникло в VIII веке, в это время появились и первые библиотекари.

Мелоццо да Форли. Фреска "Папа Сикст IV назначает Платину префектом библиотеки". © Wikipedia

Благодаря обширной и разветвлённой шпионской сети веками в Ватикан стекались исторические карты, документы, подписанные хартии и договоры, архивы учёных и политиков, отчёты путешественников и археологов, древние летописи и хроники, самые древние светские и эзотерические книги. Эта библиотека никогда не разграблялась, не страдала от пожара, её не распродавали. И только Богу известно, какие ценности там хранятся.

Попасть в библиотеку Ватикана непросто. Несмотря на её кажущуюся публичность, Ватикан сам решает, кого допускать. Это первое. Второе — количество посетителей строго ограничено: за день в библиотеку может попасть не больше 150 учёных. И, наконец, третье — учёный должен точно знать название труда или книги, которую он хочет изучить. Бродить среди полок с фолиантами и рукописями не дозволено никому. Получается как в сказке: если хочешь увидеть что-то интересное, чего ты не знаешь, ты должен сначала узнать, что же это такое.

Но и это ещё не всё. Множество документов хранится отдельно — в так называемом секретном архиве. Длина стеллажей архива достигает 85 километров. Как видите, место действительно таинственное и может хранить в себе тайны, которые пока не известны миру. В том числе и тайны славянской цивилизации.

Кем были этруски на самом деле

Фото © Wikipedia

Но кто же они такие — этруски? Греческий историк I века до нашей эры Дионисий Галикарнасский утверждал, что этруски были автохтонным населением Апеннинского полуострова и многие века доминировали над регионом. Своего могущества они достигли в VI веке до нашей эры, когда объединились с Карфагеном и в морском сражении нанесли поражение грекам.

Но уже в V веке до н.э. могущество Этрурии пошло на спад, и вскоре они были побеждены италийскими племенами и ушли из Италии, оставив римлянам богатейшее культурное наследие, которое ещё многие века осваивалось молодой Римской империей. Да что там римляне! Даже название государства Ватикан уходит корнями в этрусскую культуру, ведь Ватикан стоит на Ватиканском холме — месте, где ранее находился некрополь этрусков. А своё название гора получила в честь этрусской богини смерти — Ватики. Был у этрусков и демон смерти — Ватан.

Что ещё известно об этом народе? Любили баню, сжигали мертвецов на кострах и хоронили в курганах, носили длинные бороды. Были философами, геометрами, строителями городов, изобретателями военных машин и художниками. У них была прекрасно развита медицина, земледелие и плавка металлов. А ещё они оставили после себя удивительную письменность, над разгадкой которой уже тысячу лет бьются лучшие умы Европы и не могут прочитать! Правда, письменность этрусков без труда читают даже славянские дети, но европейцы всё равно гневно машут руками: "Раз мы сказали, что расшифровать письменность невозможно, — значит, невозможно!"

Чтобы не смущать учёных, до XX века в этрусские залы музеев Ватикана не пускали русских и болгар, потому что те с ходу начинали читать "таинственные и неразгаданные" письмена этрусков. И в самом деле? Какие могут быть славяне в центре Европы! Ещё чего не хватало!

Славяне в Италии были!

Фото © ПДСНПСР

Тем не менее славяне в Италии были. Во II тысячелетии до нашей эры Италию населяли следующие славянские племена: опичи, омбричи, воличи, любичи, речане, моравы, лучане, пелигини, иллиры, на севере обитали венеды — об этом прямо говорится в работах русского историка XIX века Николая Веселовского.

Ещё один историк и археолог XIX века, Александр Чертков, после изучения вопроса об этрусках написал книгу "О языке пеласгов, населявших Италию, и сравнение его с древнесловенским". В книге учёный утверждал, что пеласги, венеты и этруски — родственники, все они в незапамятные времена пришли в Европу из Малой Азии.

Другой русский учёный, историк-славист Викентий Макушев, в 1868 году предпринял обширное путешествие на Апеннины с целью изучения славянских поселений, "дабы прославить славянские народы и обогатить славянскую филологию". Его интересовали следующие города, основанные славянами (далматинцами, бровичанами, дубровничанами): Генуя, Флоренция, Неаполь, Мессина, Анкона, Сиракузы, Палермо, Бари и "вообще юг Италии", а также Падуя, Милан, Верона, Болонья, Мантуя и, разумеется, Рим! Тут сам собой напрашивается риторический вопрос: а если все эти города основали славяне, то где же здесь место римлянам?

В своих изысканиях Макушев не был одинок — ему помогали итальянские учёные, например Джованни де Рубертис, написавший в 1856 году работу "Славянские поселения в Неаполитанском королевстве". Вернувшись в Россию, Макушев написал несколько научных работ, среди которых были "О славянах Молизского графства в Южной Италии", "Исторические памятники южных славян и соседных им народов, извлечённые из итальянских архивов и библиотек" и "Древние славянские памятники южного письма. Обозрение".

Но вернёмся к этрускам. Жители Тосканы ещё недавно считали своими предками не римлян, а именно этрусков. В XV–XVI веках в городе стояли крепостные сооружения, созданные этрусками, а в городском архиве сохранялись зарисовки этих сооружений и копии всех надписей на этрусском. Воображение путешественников поражали гробницы, напоминающие славянские курганы.

Надписи на этрусском встречались практически по всей Италии, но местная поговорка гласила: "Этрусское не читается". Итальянский учёный Себастьяно Чампи положил жизнь на то, чтобы прочитать эти надписи. Он пытался расшифровать их с помощью египетского, древнееврейского, кельтского и даже китайского языка, но безрезультатно. Однажды он очутился в Польше и, изучив местный язык, вдруг обнаружил, что надписи на этрусском не такие уж и нечитаемые. Чампи поспешил поделиться своими изысканиями с коллегами, но тут же получил по шапке: ему объяснили, что славян раньше VI века в природе не существовало. А значит, прочитать этрусское письмо по-прежнему нельзя. Точка.

Непослушные славяне

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А вот не знавший такой аксиомы историк-любитель Тадеуш Воланский взял да и прочитал все надписи на этрусском, что попались ему на глаза. Он справедливо предположил, что точки в письме этрусков — это пропущенные гласные. В церковнославянском языке такая редукция и сейчас встречается. Некоторые этрусские буквы отзеркалены относительно их современного написания. Надпись на могиле царя Энея Воланский перевёл так: Райский всех Боже, выше Вима и Дима, Езмень, ты Россея! Возьми в опеку мой дом и детей, наилучший. Езмень, Гекаты царство далече: до долу земли выезжаю. Точно, ей-ей, так есть! Как я Еней, царь родом! Сидя с Ладом в Елиссе, Леты черпнёшь и забудешь. О! Дорогой, хороший! Воланский предположил, что Язмень, он же Усмень, — это божество, почитаемое у славян. Точно так же, как Дим и Вим, имена которых встречаются в самых древнейших памятниках на Руси.

Благодаря Воланскому современные энтузиасты прочитали и золотые этрусские пластины из портового итальянского города Пирги, которые были найдены в XX веке. На них помимо описания жертвоприношений и молитв богам оказалась написана история италийских славян. Они были вынуждены покинуть родину из-за потопа и сильнейших морозов, насланных Велесом, и переселились в солнечную Италию.

Воистину прав был доминиканский монах Мавро Орбини, который писал, что славяне в древности владели "Азиею и Африкою, бились с египтянами и с великим Александром; покорили себе Грецию, Македонию, Иллирическую землю; завладели Моравиею, Шлёнскою землёю, Чешскою, Польскою... и берегами моря Балтийского... и прошли в Италию, где многое время воевали против римлян".

Но книгу его, так же как и многие другие труды, прославляющие древних славян, Ватикан тоже попытался спрятать в своей таинственной и малодоступной библиотеке, в которой скрываются ответы на множество исторических загадок. Кто знает, может быть, в одной из его книг действительно указывается, как сбежавшие от римлян этруски ушли на северо-восток, например в Винету, священный славянский город, а уже оттуда вернулись на родину — не как этруски или рассены, но как русы.

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