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15 котиков, которые пришли в магазин, но не за покупками, а чтобы забрать ваше сердечко

Котики делают лучше всё, к чему прикасаются. Так, даже захудалый мини-маркет в доме уже не кажется таким плохим решением. В подборке ниже — 15 усатых, которые пробрались в магазины и теперь радуют всех посетителей.

5 мая 2021, 06:00

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Пожалуйста, держите дистанцию"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Паспорт, пожалуйста"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Корзины для вашего удобства"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Райское наслаждение!"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Здравствуйте! Я из Санэпидконтроля. На этот раз обойдёмся предупреждением"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Извините, а сдача?"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Мам, ну купи "Киндер"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"П-с, вот этот хороший. Бери!"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Пакет нужен?"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Серьёзно? Пиво? Лучше заведи себе кота"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Не надо, нет тут никакого перевеса!"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Всё под контролем"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Похоже, этот арбузик уже созрел. Полосы контрастные, хвостик сухой. Но нужно ещё погладить, чтобы убедиться"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Уходите. Вас никто не ждал"

Надпись на стекле: без животных

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

"Какие чипсы? Тебе дорога в овощной отдел"

Фото © Twitter / Bodegacats_

Фото © Twitter / Bodegacats_

Это лишь крошечная часть котиков, которые ходят на шопинг сами по себе. Ещё больше — в Twitter-блоге Bodegacats_.

Животные с мощной энергетикой, которая передаётся через камеру: 20 фото, чтобы вы проверили на себе

Животные с мощной энергетикой, которая передаётся через камеру: 20 фото, чтобы вы проверили на себе

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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