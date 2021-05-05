15 котиков, которые пришли в магазин, но не за покупками, а чтобы забрать ваше сердечко
Котики делают лучше всё, к чему прикасаются. Так, даже захудалый мини-маркет в доме уже не кажется таким плохим решением. В подборке ниже — 15 усатых, которые пробрались в магазины и теперь радуют всех посетителей.
"Пожалуйста, держите дистанцию"
"Паспорт, пожалуйста"
"Корзины для вашего удобства"
"Райское наслаждение!"
"Здравствуйте! Я из Санэпидконтроля. На этот раз обойдёмся предупреждением"
"Извините, а сдача?"
"Мам, ну купи "Киндер"
"П-с, вот этот хороший. Бери!"
"Пакет нужен?"
"Серьёзно? Пиво? Лучше заведи себе кота"
"Не надо, нет тут никакого перевеса!"
"Всё под контролем"
"Похоже, этот арбузик уже созрел. Полосы контрастные, хвостик сухой. Но нужно ещё погладить, чтобы убедиться"
"Уходите. Вас никто не ждал"
Надпись на стекле: без животных
"Какие чипсы? Тебе дорога в овощной отдел"
Это лишь крошечная часть котиков, которые ходят на шопинг сами по себе. Ещё больше — в Twitter-блоге Bodegacats_.
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