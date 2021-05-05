15 котиков, которые пришли в магазин, но не за покупками, а чтобы забрать ваше сердечко

"Пожалуйста, держите дистанцию"

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"Паспорт, пожалуйста"

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"Корзины для вашего удобства"

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"Райское наслаждение!"

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"Здравствуйте! Я из Санэпидконтроля. На этот раз обойдёмся предупреждением"

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"Извините, а сдача?"

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"Мам, ну купи "Киндер"

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"П-с, вот этот хороший. Бери!"

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"Пакет нужен?"

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"Серьёзно? Пиво? Лучше заведи себе кота"

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"Не надо, нет тут никакого перевеса!"

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"Всё под контролем"

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"Похоже, этот арбузик уже созрел. Полосы контрастные, хвостик сухой. Но нужно ещё погладить, чтобы убедиться"

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"Уходите. Вас никто не ждал"

Надпись на стекле: без животных

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"Какие чипсы? Тебе дорога в овощной отдел"

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Это лишь крошечная часть котиков, которые ходят на шопинг сами по себе. Ещё больше — в Twitter-блоге Bodegacats_.

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