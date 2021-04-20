Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Клиентка снимала потолок для рабочих и случайно показала себя абсолютно голой, забыв про зеркало

Британка Розанна Додж искала штукатура, чтобы он помог ей привести потолок в порядок. Но поиск мастера обернулся провалом. Фотографируя фронт работ, она случайно стала ню-моделью.

20 апреля 2021, 09:34

Фото © Розанна Додж

Когда 52-летней Розанне понадобился штукатур, она решила искать его через "Фейсбук". Найдя в рекомендациях троих профессионалов, она описала им задачу и сроки. В ответ все попросили снимки дома. В спешке Додж сфотографировала каждый угол и сразу отправила всё специалистам, даже не посмотрев на то, что у неё получилось. А зря.

Фото © Розанна Додж

Фото © Розанна Додж

Когда штукатуры получили кадры, некоторые ей даже не ответили. А один отказался и написал почему. Получив сообщение от него, Розанна была готова провалиться под землю от стыда.

Извините, я откажусь от этого заказа. Не знаю, было ли это ошибкой, но вам, возможно, нужно просмотреть некоторые фотографии, которые вы мне отправили. Я считаю подобное ужасно непрофессиональным, поэтому вынужден отказаться

Сообщение штукатура

Пересмотрев снимки, жительница Бакингемшира, Британия, нашла один, который она бы точно никогда не сделала специально и тем более не стала бы его отправлять штукатурам. Оказалось, когда Розанна фотографировала потолок на кухне, в кадр влезло зеркало на стене, в котором она сама отражалась. По нелепой случайности в этот момент женщина была абсолютно голая.

Фото © Розанна Додж

Фото © Розанна Додж

В разговоре с Daily Mail Розанна объяснила, что делала фотографии, только встав с постели утром. Женщина спит без одежды, поэтому и с телефоном по дому она ходила голая. Осознав свой провал, она тут же написала штукатуру, "как она смущена", но ответа так и не получила. Также британка сразу извинилась перед другими штукатурами. Оказалось, страницу одного из них ведёт его девушка, так что Додж посмеялась над фотографией вместе с ней.

Мама отправила фото сына в семейный чат, не заметив своё голое отражение на одной маленькой детали

Мама отправила фото сына в семейный чат, не заметив своё голое отражение на одной маленькой детали

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Модель выложила фото в прозрачном наряде, посчитав, что нижнее бельё здесь будет лишним

24 июля, 09:24
adult

"Подойди поближе!" Житель Владивостока голым станцевал в цветочном магазине — видео

16 апреля, 02:30

Волонтёры отмыли бродячего пса, который не видел из-за грязной шерсти, и удивились его красоте

сегодня в 08:14

В Кремле объяснили, когда будет принято решение о возвращение российского посла в США

сегодня в 10:01

"Это моя работа": Посол Евросоюза посетил российский МИД

сегодня в 09:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1