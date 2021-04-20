Клиентка снимала потолок для рабочих и случайно показала себя абсолютно голой, забыв про зеркало
Британка Розанна Додж искала штукатура, чтобы он помог ей привести потолок в порядок. Но поиск мастера обернулся провалом. Фотографируя фронт работ, она случайно стала ню-моделью.
Фото © Розанна Додж
Когда 52-летней Розанне понадобился штукатур, она решила искать его через "Фейсбук". Найдя в рекомендациях троих профессионалов, она описала им задачу и сроки. В ответ все попросили снимки дома. В спешке Додж сфотографировала каждый угол и сразу отправила всё специалистам, даже не посмотрев на то, что у неё получилось. А зря.
Фото © Розанна Додж
Когда штукатуры получили кадры, некоторые ей даже не ответили. А один отказался и написал почему. Получив сообщение от него, Розанна была готова провалиться под землю от стыда.
Извините, я откажусь от этого заказа. Не знаю, было ли это ошибкой, но вам, возможно, нужно просмотреть некоторые фотографии, которые вы мне отправили. Я считаю подобное ужасно непрофессиональным, поэтому вынужден отказаться
Пересмотрев снимки, жительница Бакингемшира, Британия, нашла один, который она бы точно никогда не сделала специально и тем более не стала бы его отправлять штукатурам. Оказалось, когда Розанна фотографировала потолок на кухне, в кадр влезло зеркало на стене, в котором она сама отражалась. По нелепой случайности в этот момент женщина была абсолютно голая.
Фото © Розанна Додж
В разговоре с Daily Mail Розанна объяснила, что делала фотографии, только встав с постели утром. Женщина спит без одежды, поэтому и с телефоном по дому она ходила голая. Осознав свой провал, она тут же написала штукатуру, "как она смущена", но ответа так и не получила. Также британка сразу извинилась перед другими штукатурами. Оказалось, страницу одного из них ведёт его девушка, так что Додж посмеялась над фотографией вместе с ней.
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