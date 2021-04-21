Видеорегистратор снял малыша, гуляющего ночью по шоссе, но что это было на самом деле — неизвестно

Житель Квинсленда поделился жутким видео с неизвестным ребёнком, которого снял его видеорегистратор. В тот вечер Митч Кун был за рулём, когда заметил маленький силуэт прямо на шоссе на юго-западе Сиднея. Как видно на ролике, на дороге действительно появляется мальчик в синей одежде, однако полиция до сих пор ломает голову над этими кадрами, сообщает 7NEWS.