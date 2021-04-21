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Видеорегистратор снял малыша, гуляющего ночью по шоссе, но что это было на самом деле — неизвестно

Полицейские сразу отправились на место, где ребёнка видели в последний раз, однако поблизости никого не оказалось.

21 апреля 2021, 08:15

Фото © Facebook / Mitch Kuhne

Житель Квинсленда поделился жутким видео с неизвестным ребёнком, которого снял его видеорегистратор. В тот вечер Митч Кун был за рулём, когда заметил маленький силуэт прямо на шоссе на юго-западе Сиднея. Как видно на ролике, на дороге действительно появляется мальчик в синей одежде, однако полиция до сих пор ломает голову над этими кадрами, сообщает 7NEWS.

Видео © Facebook / Mitch Kuhne

Мы немедленно позвонили в местный участок, поскольку сами остановиться не могли. К нашей машине был прикреплён прицеп, который мог спровоцировать аварию. Я спросил, куда я могу отправить видео с регистратора, чтобы это помогло им разобраться

Митч Кун

Фото © Facebook / Mitch Kuhne

Фото © Facebook / Mitch Kuhne

В полиции сообщили, что ребёнок уже найден и отправлен домой. Но спокойствие Митча продлилось недолго, ведь вскоре он узнал, что малыша так и не отыскали. Мало того, никто поблизости не заявлял о пропаже ребёнка. Сейчас расследование продолжается, но пока в полиции Нового Южного Уэльса никаких объяснений произошедшему дать не смогли.

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Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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