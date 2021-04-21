Гимнастка, носившая титул самой красивой в СНГ, смутила фанатов платьем, откуда едва не выпала грудь
Девушка продемонстрировала свой вечерний наряд, который надела на модном курорте, и поклонники не смогли отвести взгляд от пикантной детали.
25-летняя Каролина Севастьянова давно оставила спортивную карьеру и теперь пленяет фанатов прелестями своей фигуры, которую показывает в "Инстаграме". На этот раз красавица выложила волнующие кадры с отдыха на Мальдивах, которые способны смутить даже самых стойких.
Девушка позировала в оранжевом платье с необычным вырезом, едва скрывавшим самые пикантные места. Фанатам сразу бросился в глаза пышный бюст экс-чемпионки, который так и стремился вырваться наружу.
Однако фанаты не оставили без внимания не только пикантную деталь, но и сексуальность Каролины, которая бьёт все рекорды. А чтобы взволновать пользователей ещё больше, спортсменка добавила несколько соблазнительных фото в купальниках.
Сексуальнее фотки я ещё не видел в соцсетях 😍🔥🔥🔥
Потрясающе горячая и сексуальная красотка
Что-то у вас, Каролиша, вываливается)
У вас *** вывалилась
За спиной у девушки — триумфальная победа и уход из спорта. Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. На Играх в Лондоне длинноногую россиянку, выросшую в Москве, признали самой красивой спортсменкой СНГ.
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