Гимнастка, носившая титул самой красивой в СНГ, смутила фанатов платьем, откуда едва не выпала грудь

25-летняя Каролина Севастьянова давно оставила спортивную карьеру и теперь пленяет фанатов прелестями своей фигуры, которую показывает в "Инстаграме". На этот раз красавица выложила волнующие кадры с отдыха на Мальдивах, которые способны смутить даже самых стойких.

Фото © Instagram / karolisha.s

Девушка позировала в оранжевом платье с необычным вырезом, едва скрывавшим самые пикантные места. Фанатам сразу бросился в глаза пышный бюст экс-чемпионки, который так и стремился вырваться наружу.

Фото © Instagram / karolisha.s

Однако фанаты не оставили без внимания не только пикантную деталь, но и сексуальность Каролины, которая бьёт все рекорды. А чтобы взволновать пользователей ещё больше, спортсменка добавила несколько соблазнительных фото в купальниках.

Сексуальнее фотки я ещё не видел в соцсетях 😍🔥🔥🔥 akop95_

Фото © Instagram / karolisha.s

Потрясающе горячая и сексуальная красотка Williamairey563

Что-то у вас, Каролиша, вываливается) kirilbest

У вас *** вывалилась aleksey_gubin

За спиной у девушки — триумфальная победа и уход из спорта. Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. На Играх в Лондоне длинноногую россиянку, выросшую в Москве, признали самой красивой спортсменкой СНГ.

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