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Гимнастка, носившая титул самой красивой в СНГ, смутила фанатов платьем, откуда едва не выпала грудь

Девушка продемонстрировала свой вечерний наряд, который надела на модном курорте, и поклонники не смогли отвести взгляд от пикантной детали.

21 апреля 2021, 13:31

Фото © Instagram / karolisha.s

25-летняя Каролина Севастьянова давно оставила спортивную карьеру и теперь пленяет фанатов прелестями своей фигуры, которую показывает в "Инстаграме". На этот раз красавица выложила волнующие кадры с отдыха на Мальдивах, которые способны смутить даже самых стойких.

Фото © Instagram / karolisha.s

Фото © Instagram / karolisha.s

Девушка позировала в оранжевом платье с необычным вырезом, едва скрывавшим самые пикантные места. Фанатам сразу бросился в глаза пышный бюст экс-чемпионки, который так и стремился вырваться наружу.

Фото © Instagram / karolisha.s

Фото © Instagram / karolisha.s

Однако фанаты не оставили без внимания не только пикантную деталь, но и сексуальность Каролины, которая бьёт все рекорды. А чтобы взволновать пользователей ещё больше, спортсменка добавила несколько соблазнительных фото в купальниках.

Сексуальнее фотки я ещё не видел в соцсетях 😍🔥🔥🔥

akop95_

Фото © Instagram / karolisha.s

Фото © Instagram / karolisha.s

Потрясающе горячая и сексуальная красотка

Williamairey563

Что-то у вас, Каролиша, вываливается)

kirilbest

У вас *** вывалилась

aleksey_gubin

За спиной у девушки — триумфальная победа и уход из спорта. Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. На Играх в Лондоне длинноногую россиянку, выросшую в Москве, признали самой красивой спортсменкой СНГ.

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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