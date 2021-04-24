Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Говорящий пёс сказал "нет" ранним подъёмам, став кумиром всех, кто любит поспать — смешное видео

Смешным роликом поделилась его хозяйка, которая рассказала, что для Мистера Баркли сон на первом месте.

24 апреля 2021, 12:00
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/shellyhorton1/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">shellyhorton1</a></p>

Фото © Instagram / shellyhorton1

Большинство собак только ждут возможности, чтобы порезвиться на свежем воздухе, — достаточно услышать одно слово "гулять" или увидеть поводок, как питомцы тут же бегут к двери. Однако этот пёс по кличке Мистер Баркли — исключение по всем фронтам. Что доказала и показала его хозяйка — телеведущая Шелли Хортон, сообщает 9Honey.

Фото © Instagram / shellyhorton1

Фото © Instagram / shellyhorton1

Шелли сняла, как пёс отказывался идти гулять рано утром. И мало того, 10-летний Мистер Баркли отчётливо сказал нет всем уговорам её супруга встать с кровати. Как бы мужчина ни старался, собака осталась лежать на пригретом местечке, параллельно ворча на то, что её беспокоят.

Видео © Instagram / shellyhorton1

Телеведущая поспешила всех успокоить, что никто не издевается над Мистером Баркли. "Он всегда так делает, но зато когда наконец-то просыпается и идёт гулять, то это самый счастливый пёс", — рассказала Шелли. Супруги взяли питомца из приюта четыре года назад. Беднягу нашли на улице истощённым и со сломанным хвостом. Но сейчас он неотъемлемая часть семьи, или "собачий сын", как его называют супруги.

Волонтёры отмыли бродячего пса, который не видел из-за грязной шерсти, и удивились его красоте

Волонтёры отмыли бродячего пса, который не видел из-за грязной шерсти, и удивились его красоте

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На юге Москвы сотрудники ДПС гоняли по улицам дикого лося — видео

сегодня в 07:00

Хозяин сделал для четырёх хаски шпионские отверстия в заборе, и со стороны это выглядит очень смешно

сегодня в 09:00

У дома супругов три года появлялись стаканы, пока они наконец не узнали, в чём тут подвох

сегодня в 13:00

"Злободневные вопросы": Лукашенко раскрыл темы переговоров с Путиным в Москве

сегодня в 12:56

В Башкирии 18-летний водитель погиб во время ночных гонок с подругой

сегодня в 12:50

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1