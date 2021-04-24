Говорящий пёс сказал "нет" ранним подъёмам, став кумиром всех, кто любит поспать — смешное видео

Большинство собак только ждут возможности, чтобы порезвиться на свежем воздухе, — достаточно услышать одно слово "гулять" или увидеть поводок, как питомцы тут же бегут к двери. Однако этот пёс по кличке Мистер Баркли — исключение по всем фронтам. Что доказала и показала его хозяйка — телеведущая Шелли Хортон, сообщает 9Honey.

Фото © Instagram / shellyhorton1

Шелли сняла, как пёс отказывался идти гулять рано утром. И мало того, 10-летний Мистер Баркли отчётливо сказал нет всем уговорам её супруга встать с кровати. Как бы мужчина ни старался, собака осталась лежать на пригретом местечке, параллельно ворча на то, что её беспокоят.

Видео © Instagram / shellyhorton1

Телеведущая поспешила всех успокоить, что никто не издевается над Мистером Баркли. "Он всегда так делает, но зато когда наконец-то просыпается и идёт гулять, то это самый счастливый пёс", — рассказала Шелли. Супруги взяли питомца из приюта четыре года назад. Беднягу нашли на улице истощённым и со сломанным хвостом. Но сейчас он неотъемлемая часть семьи, или "собачий сын", как его называют супруги.

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