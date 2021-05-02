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Модель с пышными формами пожалела обо всём, когда из-за глупой ошибки её грудь выскочила наружу

Салманнсе стоило учесть свои богатые параметры и выбрать наряд на размер больше. Впрочем, девушка от этой ситуации только выиграла.

2 мая 2021, 06:00

Фото © Instagram / salmannsa

Популярная 31-летняя модель Салманнса Роджерс из Швеции точно знает все свои достоинства, поэтому с удовольствием демонстрирует их в "Инстаграме". Девушка обычно выбирает откровенные наряды, однако каждый раз у неё возникают некоторые проблемы с точным размером. Вот и на свежих фото модель не смогла подобрать топ, из-за чего её грудь не на шутку оголилась.

Фото © Instagram / salmannsa

Фото © Instagram / salmannsa

В новом топе Салманнса позировала сперва дома, а затем и на парковке. Девушка примерила два образа — в джинсах с обычной талией и в белой юбке — с завышенной. Чтобы сохранить остатки приличия, сверху модель накинула плащ, но он не смог прикрыть скандальную обновку, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / salmannsa

Фото © Instagram / salmannsa

Такие проблемы у Салманнсы возникают довольно часто, если судить по её инстаграму. Девушка постоянно мелькает в слишком коротких топах или свитерах, которые никак не прикрывают её грудь. Однако 411 тыс. подписчиков модели ни в коем случае не чувствуют себя оскорблёнными. Под её фото они оставляют множество восторженных комментариев.

Фото © Instagram / salmannsa

Фото © Instagram / salmannsa

Ох, выглядишь просто потрясающе, красавица!


g_greatness044

Не понимаю, как кто-то может пройти мимо тебя и не обернуться

barberest

Я и подумать не мог, что ты можешь стать ещё великолепнее, но ты, как и всегда, удивила

drewski_lifts_26

Модель с пышными формами устроила краш-тест платью, которое состояло всего из нескольких полосок

Модель с пышными формами устроила краш-тест платью, которое состояло всего из нескольких полосок

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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