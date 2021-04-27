Кардашьян показала, как развлекается с новым бойфрендом, и эта интимная сцена едва выдержала цензуру

Влюблённые только недавно подтвердили свои отношения, но уже успели показать фанатам откровенные совместные фото. Старшая сестра Ким опубликовала в "Инстаграме" провокационный снимок, где позирует, обвив ногами своего 45-летнего избранника.

Фото © Instagram / kourtneykardash

Кортни надела крошечное бикини, едва прикрыв самые пикантные места тонкими лоскутками ткани. Модель страстно поцеловала бойфренда, крепко державшего её за самое ценное. Музыкант же похвастался многочисленными татуировками, обнажив торс во время жаркой фотосессии среди пустынных пейзажей каньона в Юте, США. Одно из тату он уже успел посвятить новой возлюбленной — набил на груди её имя, пишет Daily Star.

Фото © Instagram / kourtneykardash, travisbarker

Кортни может похвастаться аудиторией в 117 млн подписчиков, поэтому неудивительно, что снимок всего за несколько часов получил более 4,6 млн лайков. Однако отзывы были противоречивые. Одни восхищались страстью пары, другие хвалили Кортни за "живой" кадр без ретуши. Некоторым не понравилась излишняя откровенность модели. Также выделилась отдельная категория фанатов, которая сочувствовала её бывшему — бизнесмену Скотту Дисику.

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Фото © Instagram / kourtneykardash, travisbarker

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Бедный Скотт light_brown11

Кортни Кардашьян и Скотт Дисик встречались с 2005 по 2016 год. За это время у пары появилось трое детей, но даже это не спасло отношения. Парень начал злоупотреблять алкоголем и вести разгульный образ жизни, чего его избранница стерпеть не смогла.

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