Кардашьян показала, как развлекается с новым бойфрендом, и эта интимная сцена едва выдержала цензуру
42-летняя Кортни Кардашьян наслаждается новыми отношениями, в которые окунулась с головой. Её очередным избранником стал популярный панк-барабанщик Трэвис Баркер, известный своей работой с группой Blink-182.
Влюблённые только недавно подтвердили свои отношения, но уже успели показать фанатам откровенные совместные фото. Старшая сестра Ким опубликовала в "Инстаграме" провокационный снимок, где позирует, обвив ногами своего 45-летнего избранника.
Кортни надела крошечное бикини, едва прикрыв самые пикантные места тонкими лоскутками ткани. Модель страстно поцеловала бойфренда, крепко державшего её за самое ценное. Музыкант же похвастался многочисленными татуировками, обнажив торс во время жаркой фотосессии среди пустынных пейзажей каньона в Юте, США. Одно из тату он уже успел посвятить новой возлюбленной — набил на груди её имя, пишет Daily Star.
Кортни может похвастаться аудиторией в 117 млн подписчиков, поэтому неудивительно, что снимок всего за несколько часов получил более 4,6 млн лайков. Однако отзывы были противоречивые. Одни восхищались страстью пары, другие хвалили Кортни за "живой" кадр без ретуши. Некоторым не понравилась излишняя откровенность модели. Также выделилась отдельная категория фанатов, которая сочувствовала её бывшему — бизнесмену Скотту Дисику.
Это очень горячо
Мне нравится, что она не отредактировала фото
Где твоё самоуважение? А как насчёт твоих прекрасных детей, которые увидят это фото в будущем? Боже...
Бедный Скотт
Кортни Кардашьян и Скотт Дисик встречались с 2005 по 2016 год. За это время у пары появилось трое детей, но даже это не спасло отношения. Парень начал злоупотреблять алкоголем и вести разгульный образ жизни, чего его избранница стерпеть не смогла.
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