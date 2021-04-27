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Девушка нашла портал в прошлое, сняв со стены 10 слоёв обоев, самому верхнему из которых 30 лет

В качестве подарка к необычной находке прилагались путешествие сквозь года и куча нахлынувших воспоминаний.

27 апреля 2021, 15:53

Фото © Pikabu / Lopeznsa

Пользовательница с ником Lopeznsa поделилась на сайте "Пикабу" постом, который мгновенно перенёс юзеров в прошлое и заставил ностальгировать. Девушка показала, что увидела, отодвинув шкаф в доме, которому более ста лет.

Фото © Pikabu / Lopeznsa

Фото © Pikabu / Lopeznsa

За ним оказалась стена с десятью слоями обоев, которые многих заставили вспоминать своё детство, бабушек и дедушек. А старые, пожелтевшие газеты добавляли находке колорита.

За шкафом в 108-летнем доме. Самому верхнему слою уже около 30 лет. Десять слоёв обоев и, конечно, газеты

Lopeznsa

Фото © Pikabu / Lopeznsa

Фото © Pikabu / Lopeznsa

Пост девушки у юзеров вызвал тёплые чувства. Одни решили, что он достоин шуток о том, что она могла докопаться до более древних слоёв и увеличить площадь жилья. А другие поделились такими же весточками из прошлого, которые заставляют сжиматься сердце.

Небось только на всех этих слоях обоев стены (да и весь дом) держатся))

doovy

После снятия обоев площадь квартиры увеличилась на десять квадратов)

ariklus

"Сама стена"

Фото © Pikabu / Gribnoy777

Фото © Pikabu / Gribnoy777

Копай глубже, там должен быть "СтатЪский физкультурникЪ"

Ganus

"Мы тоже готовимся к ремонту и буквально на днях отодвинули старый шкаф (тяжеленный, деревянный, стоял на одном месте миллион лет). И вот такой привет из детства обнаружился. Я аж прослезилась..."

Фото © Pikabu / RRetoR

Фото © Pikabu / RRetoR

Я видел все эти обои в разное время в разных местах, даже воспоминания нахлынули

Dimasik1980

У дома супругов три года появлялись стаканы, пока они наконец не узнали, в чём тут подвох

У дома супругов три года появлялись стаканы, пока они наконец не узнали, в чём тут подвох

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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