Школьницу попросили нарисовать событие из жизни, но подобное мог придумать только настоящий психопат

Как назло, пока ученица сидела в школе, её пса везли на кастрацию, поэтому всё, о чём она могла думать, — это её питомец. Получив задание, она решила рассказать всё как есть. Но иллюстрация... Теперь она будет ещё долго сниться учительнице, пользователям "Реддита", а теперь и вам.

Вчера в школе моя племянница нарисовала ЭТО The_Mr_Falls

Подпись: "Сегодня моему псу отрежут его шарики". Фото © Reddit / The_Mr_Falls

Обычно у детей рисунки питомцев больше похожи друг на друга. Героиня материала же решила сместить все пропорции пса, чтобы было сразу видно, чего именно её любимец сегодня лишится. То, как выглядит медсестра, — отдельный разговор. Словно героиня фильма ужасов, она склонилась над псом с огромным ножом в руках. На её лице застыла улыбка, которая кажется ещё более жуткой вместе с этими чёрными глазами-пуговицами.

Гиф © Giphy

Когда The_Mr_Falls опубликовал художества племянницы в сабреддите "Забавное", пост мигом завирусился. За несколько часов пост оценило больше 80 тысяч человек. Пользователи уверены — у девочки большое будущее, ведь то, как она видит мир, — настоящее искусство.

С мертвецкими чёрными глазами улыбка становится ещё смешнее 100thusername

Ваша племянница прекрасно разбирается в мужской анатомии benspaperclip

У вашей племянницы орфография лучше, чем у большинства авторов "Реддита" zomboromcom

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