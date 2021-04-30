Девушка из Питера показала, как у неё преобразился котёнок, которого спасли из-под капота авто

Вскоре после рождения Кнопа каким-то образом попала под капот машины. Бригада МЧС три часа доставала малышку из авто, изо всех сил стараясь спасти ей жизнь. Когда кошке уже ничего не угрожало, спасатели написали пост в соцсети "ВКонтакте" в надежде найти питомцу хороший дом.

Фото © Twitter / ginkitty44

Тогда-то о кошке узнала работница питерской скорой помощи и блогерша ginkitty44. Влюбившись в малышку с первого взгляда, она тут же поехала в отдел МЧС и забрала Кнопу

Помню, как ехала с ней в метро и все на нас смотрели <...> как, несмотря на шум подземки, она спала в моих руках <...> Она проехала под капотом машины с Выборгского района до метро "Международная". Понимаете? С одного конца Питера до другого ginkitty44

Фото © Twitter / ginkitty44

В тепле, окружённая заботой новой хозяйки котейка быстро восстанавливалась от уличных приключений и с каждым днём становилась всё упитаннее и красивее. За почти два года от напуганного измотанного котёнка не осталось и следа. Кнопа — шикарная взрослая кошка со смешным носиком.

Забрать её — лучшее решение в моей жизни. Я ни разу не пожалела. А сейчас она такая ginkitty44

Фото © Twitter / ginkitty44

Она у меня пережила многое. Поэтому я стараюсь делать для неё всё, чтобы она больше ничего не боялась, чтобы чувствовала, что её любят и никогда не бросят ginkitty44

История ginkitty44 покорила пользователей соцсети. Твиты набрали больше пяти тысяч лайков, а под постом — десятки влюбленных в Кнопу комментариев

Какой чудесный пирожочек))) Julya50250077

Вот это история! Бедная котенька, какие испуганные глаза у ребёнка! И как же ей невероятно повезло с мамой SwearingPolinon

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