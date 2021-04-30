Девушка из Питера показала, как у неё преобразился котёнок, которого спасли из-под капота авто
Котейка Кнопа покорила пользователей русскоязычного "Твиттера". Её хозяйка поделилась историей знакомства с кисой и её свежими фотографиями, и это преображение поднимает настроение любому.
Вскоре после рождения Кнопа каким-то образом попала под капот машины. Бригада МЧС три часа доставала малышку из авто, изо всех сил стараясь спасти ей жизнь. Когда кошке уже ничего не угрожало, спасатели написали пост в соцсети "ВКонтакте" в надежде найти питомцу хороший дом.
Тогда-то о кошке узнала работница питерской скорой помощи и блогерша ginkitty44. Влюбившись в малышку с первого взгляда, она тут же поехала в отдел МЧС и забрала Кнопу
Помню, как ехала с ней в метро и все на нас смотрели <...> как, несмотря на шум подземки, она спала в моих руках <...> Она проехала под капотом машины с Выборгского района до метро "Международная". Понимаете? С одного конца Питера до другого
В тепле, окружённая заботой новой хозяйки котейка быстро восстанавливалась от уличных приключений и с каждым днём становилась всё упитаннее и красивее. За почти два года от напуганного измотанного котёнка не осталось и следа. Кнопа — шикарная взрослая кошка со смешным носиком.
Забрать её — лучшее решение в моей жизни. Я ни разу не пожалела. А сейчас она такая
Она у меня пережила многое. Поэтому я стараюсь делать для неё всё, чтобы она больше ничего не боялась, чтобы чувствовала, что её любят и никогда не бросят
История ginkitty44 покорила пользователей соцсети. Твиты набрали больше пяти тысяч лайков, а под постом — десятки влюбленных в Кнопу комментариев
Какой чудесный пирожочек)))
Вот это история! Бедная котенька, какие испуганные глаза у ребёнка! И как же ей невероятно повезло с мамой
WOW-animals
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