15 обманутых ожиданий, когда хотелось как на фото, но вышло так нелепо, что невозможно не засмеяться

"Что я хотела и что получила"

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"За такое можно в суд подать"

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"Ночные кошмары обеспечены"

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"Я просто хотела естественно выглядящий загар на выпускной"

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"После такого я никогда не смогу доверять интернет-магазинам платьев"

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"Заказала тот же размер, что и на модели"

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"Показала колористу, что именно я хочу... И вот что я получила"

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"Я не просила торт с Майком Вазовски"

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"Что я хотела..."

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"Но девушка, которая делала мне маникюр, была очень милой!"

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"Вот то самое фото, которое я показала как пример. Результат..."

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"Не буду говорить, куда мы ходили на груминг... Лишь отмечу, что я не в восторге"

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"Что я заказала и что привезли мне домой"

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"Никогда не думала, что у меня будет маникюр с принтом бекона"

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"Он всё сделал и потом говорит: "Ой, простите. Я оплошал"

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Ещё больше уморительных примеров — в материале Bored Panda.

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