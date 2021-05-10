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15 обманутых ожиданий, когда хотелось как на фото, но вышло так нелепо, что невозможно не засмеяться

Недавно пользовательница TikTok kneelyknight поделилась с подписчиками результатами неудачного похода на маникюр. Этот ужас не только набрал десятки миллионов просмотров, но и вдохновил других тиктокеров делиться своими обманутыми ожиданиями. В подборке ниже — 15 уморительных примеров.

10 мая 2021, 13:30

Кадры из видео © TikTok / emmybining

"Что я хотела и что получила"

Кадры из видео © TikTok / kneelyknight

Кадры из видео © TikTok / kneelyknight

"За такое можно в суд подать"

Кадры из видео © TikTok / charlee996

Кадры из видео © TikTok / charlee996

"Ночные кошмары обеспечены"

Кадры из видео © TikTok / emmybining

Кадры из видео © TikTok / emmybining

"Я просто хотела естественно выглядящий загар на выпускной"

Кадры из видео © TikTok / hannahmckinney08

Кадры из видео © TikTok / hannahmckinney08

"После такого я никогда не смогу доверять интернет-магазинам платьев"

Кадры из видео © TikTok / annadinh

Кадры из видео © TikTok / annadinh

"Заказала тот же размер, что и на модели"

Кадры из видео © TikTok / perri_theplatypus1

Кадры из видео © TikTok / perri_theplatypus1

"Показала колористу, что именно я хочу... И вот что я получила"

Кадры из видео © TikTok / 6ix9ines.daughter

Кадры из видео © TikTok / 6ix9ines.daughter

"Я не просила торт с Майком Вазовски"

Кадры из видео © TikTok / maryellaedmondss

Кадры из видео © TikTok / maryellaedmondss

"Что я хотела..."

Кадры из видео © TikTok / mrs.pennywise_

Кадры из видео © TikTok / mrs.pennywise_

"Но девушка, которая делала мне маникюр, была очень милой!"

Кадры из видео © TikTok / paigesmithr

Кадры из видео © TikTok / paigesmithr

"Вот то самое фото, которое я показала как пример. Результат..."

Кадры из видео © TikTok / momokaxox

Кадры из видео © TikTok / momokaxox

"Не буду говорить, куда мы ходили на груминг... Лишь отмечу, что я не в восторге"

Кадры из видео © TikTok / itsnattybabyyy

Кадры из видео © TikTok / itsnattybabyyy

"Что я заказала и что привезли мне домой"

Кадры из видео © TikTok / cakeclowns

Кадры из видео © TikTok / cakeclowns

"Никогда не думала, что у меня будет маникюр с принтом бекона"

Кадры из видео © TikTok / morgansimmons25

Кадры из видео © TikTok / morgansimmons25

"Он всё сделал и потом говорит: "Ой, простите. Я оплошал"

Кадры из видео © TikTok / salty.jo

Кадры из видео © TikTok / salty.jo

Ещё больше уморительных примеров — в материале Bored Panda.

Да что с ними не так: 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть

Да что с ними не так: 15 смешных фото, когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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