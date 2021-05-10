15 обманутых ожиданий, когда хотелось как на фото, но вышло так нелепо, что невозможно не засмеяться
Недавно пользовательница TikTok kneelyknight поделилась с подписчиками результатами неудачного похода на маникюр. Этот ужас не только набрал десятки миллионов просмотров, но и вдохновил других тиктокеров делиться своими обманутыми ожиданиями. В подборке ниже — 15 уморительных примеров.
"Что я хотела и что получила"
Кадры из видео © TikTok / kneelyknight
"За такое можно в суд подать"
Кадры из видео © TikTok / charlee996
"Ночные кошмары обеспечены"
"Я просто хотела естественно выглядящий загар на выпускной"
Кадры из видео © TikTok / hannahmckinney08
"После такого я никогда не смогу доверять интернет-магазинам платьев"
Кадры из видео © TikTok / annadinh
"Заказала тот же размер, что и на модели"
Кадры из видео © TikTok / perri_theplatypus1
"Показала колористу, что именно я хочу... И вот что я получила"
Кадры из видео © TikTok / 6ix9ines.daughter
"Я не просила торт с Майком Вазовски"
Кадры из видео © TikTok / maryellaedmondss
"Что я хотела..."
Кадры из видео © TikTok / mrs.pennywise_
"Но девушка, которая делала мне маникюр, была очень милой!"
Кадры из видео © TikTok / paigesmithr
"Вот то самое фото, которое я показала как пример. Результат..."
Кадры из видео © TikTok / momokaxox
"Не буду говорить, куда мы ходили на груминг... Лишь отмечу, что я не в восторге"
Кадры из видео © TikTok / itsnattybabyyy
"Что я заказала и что привезли мне домой"
Кадры из видео © TikTok / cakeclowns
"Никогда не думала, что у меня будет маникюр с принтом бекона"
Кадры из видео © TikTok / morgansimmons25
"Он всё сделал и потом говорит: "Ой, простите. Я оплошал"
Кадры из видео © TikTok / salty.jo
Ещё больше уморительных примеров — в материале Bored Panda.
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