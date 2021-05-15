Хозяйка боялась, что новорождённый котёнок серьёзно болен, но перед ней мурлыкал настоящий оборотень
Кот Грейси стал звездой "Тиктока" благодаря своей необычной внешности. А ведь ещё несколько месяцев назад хозяйка была уверена, что больной котёнок не выживет.
В прошлом году американка по имени Бри нашла по соседству двух беременных кошек и решила привести их домой, чтобы помочь им с родами. Через несколько недель первая кошка стала мамой, спустя шесть дней — вторая. Всего родилось 12 котят. Но один из них выглядел очень хилым.
Я заметила, что один котёнок выглядел слишком хрупким и постоянно терял шерсть. Поэтому я немедленно отвела его к ветеринару. Там мне сказали, что у кошки, возможно, была лихорадка, но в остальном она была в порядке и здорова
Бри очень беспокоилась о состоянии Грейси, и забота дала плоды — вскоре у малышки начала отрастать шерсть. Но время шло, и хозяйка всё сильнее понимала, насколько кошечка отличалась от своих братьев и сестричек. Идти к ветеринару смысла не было. Ей бы снова сказали, что с Грейси всё в порядке, и были бы правы — чувствовала она себя замечательно, пишет Bored Panda.
Тогда Бри решила провести собственное расследование и начала изучать все форумы от корки до корки. Через несколько дней поисков девушка наткнулась на нужную информацию. Оказалось, у Грейси редкая генетическая мутация, благодаря которой с 2010 года появилась целая порода — ликой. С древнегреческого это слово переводится как "волки". И правда, внешне такие кошки больше напоминают оборотней со средневековых гравюр.
У неё всего один меховой слой, и она линяет каждые полгода. Её мех можно расчёсывать вперёд и назад, как волчью шкуру. У неё чувствительная кожа, и ей нужно дополнительное внимание, чтобы следить за накоплением жира у лица и лап
Почти всем котятам Бри нашла новый дом. Но Грейси никуда не переезжает и не планирует. Её хозяйка уже поняла, как ухаживать за милым оборотнем и теперь никому его не отдаст. Кроме того, малышка даже стала тикток-звездой. На её аккаунт graciewolfcat подписано больше 60 тысяч человек.
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