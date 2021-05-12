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Юмористка с лишним весом спародировала сестру Кардашьян, надев купальник, который невозможно забыть

Австралийская блогерша и комик Селеста Барбер регулярно издевается над звёздами и моделями с идеальными фигурами и отретушированными лицами. Новой жертвой стала сестра Ким Кардашьян Кайли, но, судя по фото, шутница больше высмеяла себя.

12 мая 2021, 15:01

Фото © Instagram / kyliejenner

Для пародии австралийка взяла старую фотографию Кайли в купальнике с оригинальным принтом. На ткани изображена каменная статуя с обнажённой грудью и осиной талией. Создаётся иллюзия, что это именно модель стоит без одежды. Повторять всё в точности было бы совсем не в стиле Селесты. На своём снимке девушка позирует в купальнике, рисунок на котором намного интереснее, чем в оригинале.

Когда друзья говорят, что вы отлично выглядите в чём угодно... Ведь вы им за это и платите

Селеста Барбер

Фото © Instagram / celestebarber

Фото © Instagram / celestebarber

Вместо принта изящного тела статуи Селеста натянула на себя рисунок толстяка с заросшей волосами грудью. Такое зрелище запомнится надолго. Австралийка так хорошо вписалась в купальник, что может показаться, что он прозрачный и это вовсе не рисунок.

Фото © Instagram / celestebarber

Фото © Instagram / celestebarber

Фанаты в восторге. Одни в очередной раз восхищаются раскрепощённостью блогерши, другие уже думают, что закажут себе такой же модный костюмчик. Осталось только найти его...

Ты выглядишь лучше, чем любая из Дженнер

mcanne

Но ведь ты и правда выглядишь отлично в любой одежде!

pennylovellstylist

Что это за купальник?!

bojnovak

Полная блогерша высмеяла Ратаковски и её голый феминизм, и лучше этой честной пародии уже не будет

Полная блогерша высмеяла Ратаковски и её голый феминизм, и лучше этой честной пародии уже не будет

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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