Юмористка с лишним весом спародировала сестру Кардашьян, надев купальник, который невозможно забыть
Австралийская блогерша и комик Селеста Барбер регулярно издевается над звёздами и моделями с идеальными фигурами и отретушированными лицами. Новой жертвой стала сестра Ким Кардашьян Кайли, но, судя по фото, шутница больше высмеяла себя.
Фото © Instagram / kyliejenner
Для пародии австралийка взяла старую фотографию Кайли в купальнике с оригинальным принтом. На ткани изображена каменная статуя с обнажённой грудью и осиной талией. Создаётся иллюзия, что это именно модель стоит без одежды. Повторять всё в точности было бы совсем не в стиле Селесты. На своём снимке девушка позирует в купальнике, рисунок на котором намного интереснее, чем в оригинале.
Когда друзья говорят, что вы отлично выглядите в чём угодно... Ведь вы им за это и платите
Вместо принта изящного тела статуи Селеста натянула на себя рисунок толстяка с заросшей волосами грудью. Такое зрелище запомнится надолго. Австралийка так хорошо вписалась в купальник, что может показаться, что он прозрачный и это вовсе не рисунок.
Фанаты в восторге. Одни в очередной раз восхищаются раскрепощённостью блогерши, другие уже думают, что закажут себе такой же модный костюмчик. Осталось только найти его...
Ты выглядишь лучше, чем любая из Дженнер
Но ведь ты и правда выглядишь отлично в любой одежде!
Что это за купальник?!
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