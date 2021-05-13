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Риту Ору провозгласили королевой, увидев её в новом купальнике, который подчеркнул всё самое лучшее

Певица насладилась поездкой в Австралию, отчёт о которой и предоставила весьма в откровенном виде.

13 мая 2021, 15:43

Фото © Instagram / ritaora

Известная 30-летняя певица Рита Ора заработала любовь 16 млн подписчиков не только музыкальным талантом, но и прекрасной фигурой. И звезда не стесняется показывать её при любом удобном случае. Впрочем, поклонники Риты точно не против таких демонстраций. В этот раз певица устроила себе весёлые выходные в Сиднее, сняв там домик, о чём и рассказала фанатам в "Инстаграме".

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

На отчётных фото Рита позировала на заднем дворе, а на фоне виднелись загородный дом с бассейном и зелёной зоной. Певица дурачилась перед камерой в маленьком чёрно-белом купальнике, хвастаясь перед поклонниками плоским животом и подтянутыми ногами, которые те, разумеется, оценили.

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Ты вся сияешь, моя королева!

tolltunde

Я тебя обожаю, ты просто потрясающая!

lilicamach

Изумительно выглядишь! Вот что такое естественная красота

rita.sahatciu

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Рита Ора — популярная британская певица косоварского происхождения. Больше всего её знают по таким хитам, как Let You Love Me, Hot Right Now и Black Widow. Её удивительный вокал и известность позволили ей войти в состав жюри музыкальных шоу The Voice UK, X Factor и Masked Singer UK. Также она периодически появляется в кино, её можно увидеть в трилогии "50 оттенков серого", "Форсаж-6" и "Покемон: Детектив Пикачу".

Модель так устала от ретуши фотографов, что выбрала самый горячий ракурс, чтобы показать растяжки

Модель так устала от ретуши фотографов, что выбрала самый горячий ракурс, чтобы показать растяжки

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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