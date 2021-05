Риту Ору провозгласили королевой, увидев её в новом купальнике, который подчеркнул всё самое лучшее

Рита Ора — популярная британская певица косоварского происхождения. Больше всего её знают по таким хитам, как Let You Love Me, Hot Right Now и Black Widow. Её удивительный вокал и известность позволили ей войти в состав жюри музыкальных шоу The Voice UK, X Factor и Masked Singer UK. Также она периодически появляется в кино, её можно увидеть в трилогии "50 оттенков серого", "Форсаж-6" и "Покемон: Детектив Пикачу".