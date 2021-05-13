Риту Ору провозгласили королевой, увидев её в новом купальнике, который подчеркнул всё самое лучшее
Певица насладилась поездкой в Австралию, отчёт о которой и предоставила весьма в откровенном виде.
Известная 30-летняя певица Рита Ора заработала любовь 16 млн подписчиков не только музыкальным талантом, но и прекрасной фигурой. И звезда не стесняется показывать её при любом удобном случае. Впрочем, поклонники Риты точно не против таких демонстраций. В этот раз певица устроила себе весёлые выходные в Сиднее, сняв там домик, о чём и рассказала фанатам в "Инстаграме".
На отчётных фото Рита позировала на заднем дворе, а на фоне виднелись загородный дом с бассейном и зелёной зоной. Певица дурачилась перед камерой в маленьком чёрно-белом купальнике, хвастаясь перед поклонниками плоским животом и подтянутыми ногами, которые те, разумеется, оценили.
Ты вся сияешь, моя королева!
Я тебя обожаю, ты просто потрясающая!
Изумительно выглядишь! Вот что такое естественная красота
Рита Ора — популярная британская певица косоварского происхождения. Больше всего её знают по таким хитам, как Let You Love Me, Hot Right Now и Black Widow. Её удивительный вокал и известность позволили ей войти в состав жюри музыкальных шоу The Voice UK, X Factor и Masked Singer UK. Также она периодически появляется в кино, её можно увидеть в трилогии "50 оттенков серого", "Форсаж-6" и "Покемон: Детектив Пикачу".
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