Блогерша из Башкирии показала бабушке своё тату, и такой ответ мечтает услышать каждая внучка — видео

Блогерша из Башкортостана Дориана Кеназ поделилась в " Тиктоке " роликом, из-за которого пользователям пришлось доставать платочки. Девушка сняла реакцию 74-летней бабушки на свою татуировку, и та довела зрителей до слёз.

Дориана пришла к старушке, пока та занималась делами во дворе сельского дома, и похвасталась надписью на пальце. Там красовалось имя бабушки (Таслима), написанное латиницей. И пенсионерка не испугалась, не стала ругать и поучать внучку. Она отнеслась к затее девушки с теплом и пониманием, ласково назвала её птенчиком и поинтересовалась, не больно ли ей было.