Блогерша из Башкирии показала бабушке своё тату, и такой ответ мечтает услышать каждая внучка — видео
Девушка часто выкладывает ролики со своей бабушкой, но она не ожидала, что та настолько любит свою внучку, что способна растрогать десятки тысяч зрителей.
Блогерша из Башкортостана Дориана Кеназ поделилась в "Тиктоке" роликом, из-за которого пользователям пришлось доставать платочки. Девушка сняла реакцию 74-летней бабушки на свою татуировку, и та довела зрителей до слёз.
Видео © TikTok / doriana_kenaz9854
Дориана пришла к старушке, пока та занималась делами во дворе сельского дома, и похвасталась надписью на пальце. Там красовалось имя бабушки (Таслима), написанное латиницей. И пенсионерка не испугалась, не стала ругать и поучать внучку. Она отнеслась к затее девушки с теплом и пониманием, ласково назвала её птенчиком и поинтересовалась, не больно ли ей было.
Надо жить настоящим, птенчик. Хотите — делайте тату. Один раз живём. Всё хорошо, птенчик мой. Главное, берегите себя
Ролик менее чем за сутки набрал 560 тысяч лайков. И зрители не смогли остаться в стороне. Они утирали слёзы, желали здоровья бабушке и советовали другим поучиться у неё мудрости.
Какая милая и мудрая женщина! Долгих лет жизни ей! И обращение "птенчик" — это так трогательно. Я что-то реву
Фото © Instagram / doriana_kenaz
Птенчик! Так трогательно
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