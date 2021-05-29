Над нянечкой смеялись из-за плоской груди, но теперь обидчики платят деньги, чтобы на неё взглянуть
Сейчас девушка инвестирует в криптовалюту и откладывает деньги на свою мечту — фургон, в котором она будет путешествовать.
Эйми Хайер из Квинсленда, Австралия, работала в детском саду пять дней в неделю и любила детей, но всегда понимала, что хочет большего. В феврале 2020 года девушка завела аккаунт на Onlyfans и параллельно с основным занятием стала продавать откровенные фото. Обеденные перерывы она проводила, делая жаркие снимки.
Я понимала, что в жизни есть нечто большее, хотела быть сама себе хозяйкой и иметь финансовую независимость
Спустя год Эйми зарабатывала уже достаточно, чтобы бросить работу. И, когда она стала посвящать пикантному контенту всё своё время, заработок резко вырос: в прошлом месяце она получила уже $30 тыс. (около 2,2 млн руб.).
Блондинка призналась, что завела аккаунт, разорвав четырёхлетние токсичные отношения и освободившись от издевательств и постоянного контроля. Кроме того, в школе Эйми говорили, что она выглядит как парень, и издевались над ней из-за "плоской" груди. "Но теперь те же самые мальчики платят, чтобы её увидеть", — с гордостью заявила девушка.
Экс-воспитательница не боится обнажаться на камеру и не видит в этом ничего предосудительного, пишет Daily Mail. "Я думаю, что тело — это искусство, не должно быть ничего постыдного в том, чтобы свободно его показывать", — отмечает Эйми. Однако она понимает, что секс-работники подвергаются стигматизации со стороны общества, и не спешит рассказывать о своей новой работе родителям.
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