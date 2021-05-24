Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Девушка сильно напилась с подругой и пришла в ужас, увидев утром, кто лежит с ней в постели

Только заглянув в свой телефон, британка поняла, что по дороге домой встретила эффектного незнакомца, визитной карточкой которого были усы, лапы и хвост.

24 мая, 07:30

Скриншот © Facebook / Dogtooth Media

28-летняя Миа Флинн из Рила, Уэльс, стала героиней курьёзной ситуации, перебрав алкоголя. Вечером девушка выпила у подруги несколько бутылок вина и навеселе отправилась домой. А когда проснулась, увидела, что рядом с ней в постели лежит огромная собака, "похожая на волка", пишет Daily Mail.

Видео © Facebook / Dogtooth Media

Я была немного шокирована, когда проснулась с похмелья и увидела, что на меня смотрит собака. Я испугалась, что она может на меня напасть. Я нахожу собак милыми, но всё же они меня немного пугают. Особенно такие большие, как эта

Миа Флинн

Скриншот © Facebook / Dogtooth Media

Скриншот © Facebook / Dogtooth Media

Сначала Миа даже боялась пошевелиться, но потом всё же сняла на видео своего нового приятеля, который невозмутимо расположился неподалёку. А когда заглянула в свой "Снэпчат", поняла, что произошло ночью. Девушка ранее запечатлела, как за ней на тёмной улице увязалась собака, которую она в итоге и привела домой.

Моя мама была в ярости. Она уже легла, когда я пришла в 2:30 ночи и сказала ей: "У меня новый приятель". Она была недовольна, но утром всё было в порядке. <...> Это не в моём характере. Все знают, что я немного схожу с ума после выпивки. Но я никогда не приводила домой животных

Миа Флинн

Фото © Facebook / Mia Flynn

Фото © Facebook / Mia Flynn

Поняв, что она "похитила" чужого пса, девушка заволновалась. Ведь где-то его, скорее всего, ждали хозяева. Она опубликовала в "Фейсбуке" пост о том, что произошло. И вскоре действительно нашлась владелица, которая заявила, что пролитые после пропажи слёзы стоили того, чтобы увидеть эту забавную историю.

Кошка заметила парня в кафе и применила всё своё очарование, чтобы у него поселиться — милое видео

Кошка заметила парня в кафе и применила всё своё очарование, чтобы у него поселиться — милое видео

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1