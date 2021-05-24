Девушка сильно напилась с подругой и пришла в ужас, увидев утром, кто лежит с ней в постели
Только заглянув в свой телефон, британка поняла, что по дороге домой встретила эффектного незнакомца, визитной карточкой которого были усы, лапы и хвост.
28-летняя Миа Флинн из Рила, Уэльс, стала героиней курьёзной ситуации, перебрав алкоголя. Вечером девушка выпила у подруги несколько бутылок вина и навеселе отправилась домой. А когда проснулась, увидела, что рядом с ней в постели лежит огромная собака, "похожая на волка", пишет Daily Mail.
Видео © Facebook / Dogtooth Media
Я была немного шокирована, когда проснулась с похмелья и увидела, что на меня смотрит собака. Я испугалась, что она может на меня напасть. Я нахожу собак милыми, но всё же они меня немного пугают. Особенно такие большие, как эта
Сначала Миа даже боялась пошевелиться, но потом всё же сняла на видео своего нового приятеля, который невозмутимо расположился неподалёку. А когда заглянула в свой "Снэпчат", поняла, что произошло ночью. Девушка ранее запечатлела, как за ней на тёмной улице увязалась собака, которую она в итоге и привела домой.
Моя мама была в ярости. Она уже легла, когда я пришла в 2:30 ночи и сказала ей: "У меня новый приятель". Она была недовольна, но утром всё было в порядке. <...> Это не в моём характере. Все знают, что я немного схожу с ума после выпивки. Но я никогда не приводила домой животных
Фото © Facebook / Mia Flynn
Поняв, что она "похитила" чужого пса, девушка заволновалась. Ведь где-то его, скорее всего, ждали хозяева. Она опубликовала в "Фейсбуке" пост о том, что произошло. И вскоре действительно нашлась владелица, которая заявила, что пролитые после пропажи слёзы стоили того, чтобы увидеть эту забавную историю.
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