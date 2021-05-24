Девушка сильно напилась с подругой и пришла в ужас, увидев утром, кто лежит с ней в постели

Только заглянув в свой телефон, британка поняла, что по дороге домой встретила эффектного незнакомца, визитной карточкой которого были усы, лапы и хвост.