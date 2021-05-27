Жена известного боксёра, которую не узнать без ретуши, опозорилась ещё больше на фото из отпуска

Для фанатов не секрет, что Фарьяль обожает фотошоп и постоянно подправляет внешность фильтрами. Но в этот раз девушка явно даже не старалась это скрыть.