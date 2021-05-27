Жена известного боксёра, которую не узнать без ретуши, опозорилась ещё больше на фото из отпуска
Для фанатов не секрет, что Фарьяль обожает фотошоп и постоянно подправляет внешность фильтрами. Но в этот раз девушка явно даже не старалась это скрыть.
Поклонники 29-летней жены популярного британского боксёра Амира Хана не устают наблюдать за её семейной жизнью. Фарьяль Макдум часто выкладывает свои стильные снимки, подправив их в фотошопе. Девушка считает, будто статус жены спортсмена и владелицы бренда косметики обязывает выглядеть определённым образом.
Обычно фанаты прощают ретушь на фото кумира, которая особенно заметна в сравнении с её внешностью на различных интервью, однако в этот раз даже они не смогли закрыть глаза на такой провал. Фарьяль выложила снимок с отдыха в Дубае, на котором она вместе с сыном Мухаммадом поздно вечером веселилась на качелях.
Модель позировала в чёрной футболке и джинсах, заколов волосы назад и выбрав для прогулки естественный макияж. Однако не очаровательность картины привлекла подписчиков, а ужасный фотошоп, который разделил тело Фарьяль пополам. Фанаты отметили, что джинсы модели смотрелись неестественно и будто отделёнными от тела, а талия Фарьяль была слишком тонкой.
Выглядишь, как всегда, потрясающе, но талия отфотошоплена просто кошмарно
Фото очень миленькое! Но я вижу фотошоп с закрытыми глазами, дорогая
А что случилось с талией? Кажется, ты забыла отфотошопить ещё и джинсы...
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