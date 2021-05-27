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Жена известного боксёра, которую не узнать без ретуши, опозорилась ещё больше на фото из отпуска

Для фанатов не секрет, что Фарьяль обожает фотошоп и постоянно подправляет внешность фильтрами. Но в этот раз девушка явно даже не старалась это скрыть.

27 мая, 08:40

Фото © Instagram / faryalmakhdoom

Поклонники 29-летней жены популярного британского боксёра Амира Хана не устают наблюдать за её семейной жизнью. Фарьяль Макдум часто выкладывает свои стильные снимки, подправив их в фотошопе. Девушка считает, будто статус жены спортсмена и владелицы бренда косметики обязывает выглядеть определённым образом.

Фото © Instagram / faryalmakhdoom

Фото © Instagram / faryalmakhdoom

Обычно фанаты прощают ретушь на фото кумира, которая особенно заметна в сравнении с её внешностью на различных интервью, однако в этот раз даже они не смогли закрыть глаза на такой провал. Фарьяль выложила снимок с отдыха в Дубае, на котором она вместе с сыном Мухаммадом поздно вечером веселилась на качелях.

Фото © Instagram / faryalmakhdoom

Фото © Instagram / faryalmakhdoom

Модель позировала в чёрной футболке и джинсах, заколов волосы назад и выбрав для прогулки естественный макияж. Однако не очаровательность картины привлекла подписчиков, а ужасный фотошоп, который разделил тело Фарьяль пополам. Фанаты отметили, что джинсы модели смотрелись неестественно и будто отделёнными от тела, а талия Фарьяль была слишком тонкой.

Фото © Instagram / faryalmakhdoom

Фото © Instagram / faryalmakhdoom

Выглядишь, как всегда, потрясающе, но талия отфотошоплена просто кошмарно

bbeautyguruu_

Фото очень миленькое! Но я вижу фотошоп с закрытыми глазами, дорогая

ikusoom

А что случилось с талией? Кажется, ты забыла отфотошопить ещё и джинсы...

kaynaat80

Бузова похвасталась накачанными ягодицами, но её быстро поставили на место, вспомнив правдивое фото

Бузова похвасталась накачанными ягодицами, но её быстро поставили на место, вспомнив правдивое фото

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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