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Две пчелы с лёгкостью открутили крышку от газировки, и в Сети не знают, как реагировать на это видео

Трудолюбив как пчела — это не просто красноречивое выражение, и насекомые уже давно доказывают это многокилометровыми полётами ради пары граммов меда. Мало того, в командном взаимодействии малышкам тоже нет равных, и это видео — тому доказательство.

27 мая, 15:35

Кадры из видео © Twitter / TheMichaelMoran

В то время как многие люди не способны самостоятельно открыть бутылку газировки, в Сети появились кадры, как это делают пчёлы. На видео пара крошечных тружениц удачно объединила усилия и провернула такое, что казалось раньше невозможным. Похоже, о пчёлах мы не знаем ещё очень многого. Посмотрите сами: всего за несколько секунд они добираются до сладости.

Кадры из видео © Twitter / TheMichaelMoran

Видео сняла жительница Сан-Паулу в середине мая. Во время обеденного перерыва бразильянка планировала выпить газировки, но, сделав пару глотков, увидела, как к бутылке подлетели две пчелы. Заметив движение, женщина достала телефон и начала снимать — в интересе, что же произойдёт дальше. Чуйка не обманула: насекомые устроили настоящее шоу. Они уселись на резьбу с двух сторон и потихоньку начали приподнимать и поворачивать крышку.

Считаные секунды — и вот путь к газировке уже свободен! Автор видео решила поделиться "Фантой" с насекомыми — всё равно бутылку ей подарили, пишет Daily Mail.

Кадры из видео © Twitter / TheMichaelMoran

Кадры из видео © Twitter / TheMichaelMoran

Видеозапись с командной работой пчёл мигом завирусилась. Один только пост твиттер-блогера TheMichaelMoran собрал больше миллиона просмотров, а таких публикаций — десятки по всей Сети. Пользователи под большим впечатлением от ролика. Правда, ещё не определились, это положительные эмоции или страх.

Это видео потрясающее, но в то же время ужасающее. Как они, чёрт возьми, выяснили, как открывается бутылка?

Пользователь "Твиттера"

Может, их можно просто нанять и платить "Фантой"?

Пользователь "Твиттера"

Анджелину Джоли полностью облепили пчёлы, но ради важной цели она не повела даже бровью — видео

Анджелину Джоли полностью облепили пчёлы, но ради важной цели она не повела даже бровью — видео

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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