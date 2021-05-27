Две пчелы с лёгкостью открутили крышку от газировки, и в Сети не знают, как реагировать на это видео

Трудолюбив как пчела — это не просто красноречивое выражение, и насекомые уже давно доказывают это многокилометровыми полётами ради пары граммов меда. Мало того, в командном взаимодействии малышкам тоже нет равных, и это видео — тому доказательство.