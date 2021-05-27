Две пчелы с лёгкостью открутили крышку от газировки, и в Сети не знают, как реагировать на это видео
Трудолюбив как пчела — это не просто красноречивое выражение, и насекомые уже давно доказывают это многокилометровыми полётами ради пары граммов меда. Мало того, в командном взаимодействии малышкам тоже нет равных, и это видео — тому доказательство.
В то время как многие люди не способны самостоятельно открыть бутылку газировки, в Сети появились кадры, как это делают пчёлы. На видео пара крошечных тружениц удачно объединила усилия и провернула такое, что казалось раньше невозможным. Похоже, о пчёлах мы не знаем ещё очень многого. Посмотрите сами: всего за несколько секунд они добираются до сладости.
Видео сняла жительница Сан-Паулу в середине мая. Во время обеденного перерыва бразильянка планировала выпить газировки, но, сделав пару глотков, увидела, как к бутылке подлетели две пчелы. Заметив движение, женщина достала телефон и начала снимать — в интересе, что же произойдёт дальше. Чуйка не обманула: насекомые устроили настоящее шоу. Они уселись на резьбу с двух сторон и потихоньку начали приподнимать и поворачивать крышку.
Считаные секунды — и вот путь к газировке уже свободен! Автор видео решила поделиться "Фантой" с насекомыми — всё равно бутылку ей подарили, пишет Daily Mail.
Видеозапись с командной работой пчёл мигом завирусилась. Один только пост твиттер-блогера TheMichaelMoran собрал больше миллиона просмотров, а таких публикаций — десятки по всей Сети. Пользователи под большим впечатлением от ролика. Правда, ещё не определились, это положительные эмоции или страх.
Это видео потрясающее, но в то же время ужасающее. Как они, чёрт возьми, выяснили, как открывается бутылка?
Может, их можно просто нанять и платить "Фантой"?
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