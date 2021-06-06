"Всё в порядке"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Джаспер любит показывать свои колени"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Ох... ладно"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Я куплю тебе питьевой фонтанчик, если перестанешь так делать!"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Уселся на системник и вот ещё несколько минут сверлит стену взглядом"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Маленький йог"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Никакой посуды — одни коты"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Мы никогда не узнаем, что он такого увидел"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Заведи кота — говорили они, будет весело — говорили они"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Ммм, вкусняшка!"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Услышала шум, пришла, а тут..."

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Жена с утра сделала эту фотографию, показала мне, и вот я смеюсь весь день"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"И так всегда"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Я не знаю, что именно с моим котом не так, но, молю, пришлите подмогу"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Хотел сделать милую фотографию кота, но его вдруг заглючило"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Уморительные кадры в подборке — лишь малая часть "сломавшихся" котов. Всех остальных можно найти в сабреддите WhatsWrongWithYourCat ("Что не так с моим котом").