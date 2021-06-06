Кот сломался: 15 усатых, которые вышли из строя и насмешили не только хозяев, но и весь Интернет
Есть забавная теория, которая гласит о том, что котики — плоды иноземных цивилизаций. Чем человечество заслужило такой подарок — неизвестно. Но некоторые кошатники так часто ловят своих питомцев на странном поведении, что уже готовы поверить, что их любимые котики и правда пришельцы. В подборке ниже — 15 фотографий усатых, с которыми явно что-то не так.
"Всё в порядке"
"Джаспер любит показывать свои колени"
"Ох... ладно"
"Я куплю тебе питьевой фонтанчик, если перестанешь так делать!"
"Уселся на системник и вот ещё несколько минут сверлит стену взглядом"
"Маленький йог"
"Никакой посуды — одни коты"
"Мы никогда не узнаем, что он такого увидел"
"Заведи кота — говорили они, будет весело — говорили они"
"Ммм, вкусняшка!"
"Услышала шум, пришла, а тут..."
"Жена с утра сделала эту фотографию, показала мне, и вот я смеюсь весь день"
"И так всегда"
"Я не знаю, что именно с моим котом не так, но, молю, пришлите подмогу"
"Хотел сделать милую фотографию кота, но его вдруг заглючило"
Уморительные кадры в подборке — лишь малая часть "сломавшихся" котов. Всех остальных можно найти в сабреддите WhatsWrongWithYourCat ("Что не так с моим котом").
WOW-animals
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