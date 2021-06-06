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Кот сломался: 15 усатых, которые вышли из строя и насмешили не только хозяев, но и весь Интернет

Есть забавная теория, которая гласит о том, что котики — плоды иноземных цивилизаций. Чем человечество заслужило такой подарок — неизвестно. Но некоторые кошатники так часто ловят своих питомцев на странном поведении, что уже готовы поверить, что их любимые котики и правда пришельцы. В подборке ниже — 15 фотографий усатых, с которыми явно что-то не так.

6 июня, 15:00
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Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Всё в порядке"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Джаспер любит показывать свои колени"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Ох... ладно"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Я куплю тебе питьевой фонтанчик, если перестанешь так делать!"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Уселся на системник и вот ещё несколько минут сверлит стену взглядом"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Маленький йог"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Никакой посуды — одни коты"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Мы никогда не узнаем, что он такого увидел"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Заведи кота — говорили они, будет весело — говорили они"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Ммм, вкусняшка!"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Услышала шум, пришла, а тут..."

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Жена с утра сделала эту фотографию, показала мне, и вот я смеюсь весь день"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"И так всегда"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Я не знаю, что именно с моим котом не так, но, молю, пришлите подмогу"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

"Хотел сделать милую фотографию кота, но его вдруг заглючило"

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Фото © Reddit / WhatsWrongWithYourCat

Уморительные кадры в подборке — лишь малая часть "сломавшихся" котов. Всех остальных можно найти в сабреддите WhatsWrongWithYourCat ("Что не так с моим котом").

Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок

Выпишите им срочно премию: 15 котов на рабочем месте, которые трудятся не покладая лапок

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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