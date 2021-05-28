Ветеринары спасли собаку с запущенной раной на голове, и сейчас эту белоснежную красавицу не узнать

Сейчас Мичи выглядит великолепно: мощные лапы, белоснежная шёрстка и мокрый носик. Трудно поверить, но ещё пару лет назад жизнь крохи висела на волоске.