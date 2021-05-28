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Ветеринары спасли собаку с запущенной раной на голове, и сейчас эту белоснежную красавицу не узнать

Сейчас Мичи выглядит великолепно: мощные лапы, белоснежная шёрстка и мокрый носик. Трудно поверить, но ещё пару лет назад жизнь крохи висела на волоске.

28 мая, 08:36

Фото © Instagram / missionpawsible

Когда представители реабилитационного центра для бездомных питомцев missionpawsible ("Миссия тяф-полнима") нашли Мичи на Бали, она была в ужасном состоянии. Собака буквально скиталась с дырой в голове. Одного взгляда на бедняжку хватило, чтобы понять — её срочно нужно везти к ветеринару.

Фото © Instagram / missionpawsible

Фото © Instagram / missionpawsible

Но если жизнь на улице чему-то и научила собаку, так это тому, что доверять людям нельзя. Мичи так перепугалась своих спасателей, что прыгнула в сточную канаву и не вылазила, как бы они её ни приманивали. Лишь спустя три часа, когда спасательный наряд прибыл на место, собаку удалось выгнать из канализации — её буквально выкурили оттуда.

Фото © Instagram / missionpawsible

Фото © Instagram / missionpawsible

Когда мохнатого пациента привели к ветеринару, врач ужаснулся. В голове животного была огромная рана, заполненная личинками. Неизвестно, кто поранил Мичи — человек или другая собака. Единственное, что было ясно, — приступать к лечению надо прямо сейчас. В заботливых руках питомец быстро пошёл на поправку. Только посмотрите, какой красавицей стала Мичи всего через несколько месяцев.

Фото © Instagram / missionpawsible

Фото © Instagram / missionpawsible

Сейчас Мичи всё ещё живёт на Бали, но уже в доме своей новой хозяйки — Сэффрон. От гигантской гниющей раны на голове остался лишь едва заметный под шерстью шрам, а жизнь собаки стала похожа на сказку: она окружена любовью, постоянно играет с другим спасённым псом, Гарсоном, и все вместе они регулярно ездят на мотоцикле — Мичи в восторге, пишет Bored Panda.

Собаку отвели к грумерам, не подозревая, что после салона красоты к ним вернётся лысый Пеннивайз

Собаку отвели к грумерам, не подозревая, что после салона красоты к ним вернётся лысый Пеннивайз

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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