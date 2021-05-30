У пары исчезли праздничные шары, и камера наблюдения раскрыла, что предатель прячется среди своих

Девушка с ником boyygrunge поделилась на Reddit историей, которая вызвала у юзеров сразу спектр эмоций: негодование, удивление, смех и крайнюю степень умиления. Реддиторша рассказала, что ко дню рождения её парня привязала воздушные шары к машине у дома, чтобы утром его порадовать. Однако пару ждало разочарование: вскоре от сюрприза не осталось и следа.

Нам было интересно, куда делись воздушные шары, подготовленные ко дню рождения моего парня... boyygrunge

Видео © Reddit / boyygrunge

Желая выяснить, что случилось, раздосадованные влюблённые посмотрели запись с камеры наблюдения. И на смену гневу пришли совсем другие эмоции. На кадрах они увидели, что пакостником оказался их собственный кот. Пушистика очень заинтересовала верёвка, которой были привязаны шары. И хвостатому проказнику хватило нескольких изящных движений, чтобы её порвать и отправить сюрприз в небо.

Скриншот © Reddit / boyygrunge

Ролик уже набрал более 10 тыс. лайков, и зрители не смогли устоять перед очарованием усатого разбойника. Они отметили, что он поступил в лучших кошачьих традициях и не опозорил свой род. А это видео может стать отличным подарком на день рождения.

Думаю, он сделал это специально juneburger

Не ожидал меньшего от кота jackraddit

Кот: "Миссия выполнена" jabbadonut2