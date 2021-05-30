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У пары исчезли праздничные шары, и камера наблюдения раскрыла, что предатель прячется среди своих

Влюблённые гадали, что за нехороший человек мог совершить столь низкий поступок, но потом выяснили, что сами пригрели вредителя у себя на груди.

30 мая, 09:00

Скриншот © Reddit / boyygrunge

Девушка с ником boyygrunge поделилась на Reddit историей, которая вызвала у юзеров сразу спектр эмоций: негодование, удивление, смех и крайнюю степень умиления. Реддиторша рассказала, что ко дню рождения её парня привязала воздушные шары к машине у дома, чтобы утром его порадовать. Однако пару ждало разочарование: вскоре от сюрприза не осталось и следа.

Нам было интересно, куда делись воздушные шары, подготовленные ко дню рождения моего парня...

boyygrunge

Видео © Reddit / boyygrunge

Желая выяснить, что случилось, раздосадованные влюблённые посмотрели запись с камеры наблюдения. И на смену гневу пришли совсем другие эмоции. На кадрах они увидели, что пакостником оказался их собственный кот. Пушистика очень заинтересовала верёвка, которой были привязаны шары. И хвостатому проказнику хватило нескольких изящных движений, чтобы её порвать и отправить сюрприз в небо.

Скриншот © Reddit / boyygrunge

Скриншот © Reddit / boyygrunge

Ролик уже набрал более 10 тыс. лайков, и зрители не смогли устоять перед очарованием усатого разбойника. Они отметили, что он поступил в лучших кошачьих традициях и не опозорил свой род. А это видео может стать отличным подарком на день рождения.

Думаю, он сделал это специально

juneburger

Не ожидал меньшего от кота

jackraddit

Кот: "Миссия выполнена"

jabbadonut2

Сначала вы думаете: "Какое чудовище могло совершить такое с человеком в день рождения?" Потом видите кота: лицо, полное умиления

Tarpup

Девушка сильно напилась с подругой и пришла в ужас, увидев утром, кто лежит с ней в постели

Девушка сильно напилась с подругой и пришла в ужас, увидев утром, кто лежит с ней в постели

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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