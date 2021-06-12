Лучше бы ты не родился: 10 историй о братьях, которые сделали жизнь своей семьи невыносимой
Конечно, отношения между детьми в семье не всегда складываются идеально. Но поверьте, даже самые гадкие воспоминания о братьях поблекнут в сравнении с тем ужасом, которые рассказали пользователи Reddit.
Фото © Unsplash / Gabriel Tovar
Всё началось с поста DestyNovalys. Реддитор попросил других обитателей соцсети поделиться историями о кошмарных братьях и сёстрах. Публикация завирусилась, а комментарии заполнились воспоминаниями, от которых волосы встают дыбом. В подборке ниже — 10 самых ужасных из них.
Он закатил истерику и сломал телефон, когда мои родители не дали ему денег на сигареты и пиво... тогда ему было 36 лет
Пытался сжечь дом вместе со мной. Я узнала об этом из старых газетных вырезок. Мои родители не говорили об этом, потому что думали, что это меня расстроит
Мой старший брат однажды "мумифицировал" меня изолентой, а потом оставил на улице в ноль градусов. Сам он играл в это время в наушниках в PlayStation. Сначала он связал мои руки и ноги, а потом всё остальное — я даже сопротивляться не мог. Так и пролежал, пока через несколько часов мама не вернулась домой и не вставила ему по первое число
Мой брат написал в Facebook, что наша мама скончалась, чтобы собрать побольше лайков из сочувствия. Она была больна, но на тот момент ещё не умерла. Мне пришлось обсуждать эту ситуацию с кучей друзей и родственников. Потом он просто заявил, что "не знал, что это вызовет такую бурную реакцию"
Выяснилось, что мой брат и его жена не разводятся и никогда даже это не обсуждали. Хотя последний год он только и рассказывал об этом всей семье. Бедняжка ничего не знала, пока я случайно не обмолвилась
Когда моему брату было 19 лет, от него забеременела 15-летняя девочка. На тот момент мне было всего 10, но позже я узнала, что им пришлось ехать в Миссури, чтобы пожениться, потому что Иллинойс этого не позволял. В противном случае его бы посадили в тюрьму за изнасилование несовершеннолетней. Стоит ли говорить, что продлился этот брак недолго
Мой младший брат угрожал убить меня и мою мать молотком, который он схватил после того, как не смог найти биту для бейсбола. Он начал отсчёт с 10... Но, так как у него всю жизнь были подобные истерики, я привыкла всё записывать на видео. Мы живы, а он — в тюрьме
Когда моя мама умирала от рака лёгких, не могла двигаться и испытывала ужасную боль, мой брат-наркоман украл все её опиоидные болеутоляющие. Она специально держала их под подушкой, чтобы никто не мог к ним подобраться. Поэтому этот кретин наклонился, чтобы поцеловать её, а сам в это время незаметно всё вытащил
Брат заменил отцовские лекарства на аспирин... Сразу после его операции на сердце
Мой брат попытался разрушить мою жизнь, потому что я не хотела молчать о том, что наш отец — педофил. Он сплотил всю семью, чтобы заставить меня молчать
WOW-news
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