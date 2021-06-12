Достаточно увидеть 10 фото невероятно красивой косплеерши из Москвы, чтобы забыть обо всём на свете

Бьюти-блогерша из Москвы Авеми Лисса к 21 году успела добиться огромного успеха и построить карьеру, которой можно позавидовать

Фото © Instagram / aveme_lissa

Девушка делает необычный макияж и снимает ролики о косметике, на которую у неё уходит в среднем по 500 тыс. в месяц

Фото © Instagram / aveme_lissa

Из-за того что блогерша обожает аниме, в её соцсетях часто появляются фото с косплеем и образами, вдохновлёнными каким-либо персонажем

Фото © Instagram / aveme_lissa

К профессионалам в этой сфере Авеми Лисса себя не причисляет, потому что знает, как дорого и долго создавать любой хороший костюм

Фото © Instagram / aveme_lissa

Но даже так благодаря своей миловидной внешности и забавным роликам блогерше удалось набрать 2,46 млн подписчиков на YouTube и 874 тыс. в Instagram