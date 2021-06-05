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Супермодель надела бельё с вырезами в самых пикантных местах, разрушив стереотипы о женщинах за 50

Брюнетка, пополнившая ряды нестареющих красавиц, доказала, что всё ещё способна украсить собой любой наряд.

5 июня, 16:00

Фото © Instagram / helenachristensen

52-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен не перестаёт радовать фанатов своей внешностью и смелыми экспериментами. Знойная брюнетка устроила жаркую фотосессию в рамках сотрудничества с брендом нижнего белья Coco de Mer и поделилась кадрами в "Инстаграме".

Фото © Instagram / helenachristensen

Фото © Instagram / helenachristensen

Модель позировала в откровенном чёрном комплекте, который подчёркивал её стройную фигуру. Полуобнажённые ягодицы, вырезы в пикантных местах, обвивающие тело ленты — Хелена предстала в виде роковой женщины и дополнила свой обезоруживающий образ чулками, поясом и контрастной красной помадой. А компанию брюнетке составили её подруги — дизайнер Камилла Стерк и звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс.

Фото © Instagram / helenachristensen

Фото © Instagram / helenachristensen

Фанаты модели на ура приняли такой вариант "пижамной вечеринки". Поклонники отметили, что Хелена выглядит прекрасно и, кажется, совсем забыла постареть.


Ооооо, ты выглядишь потрясающе

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Нестареющая

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Фото © Instagram / helenachristensen

Фото © Instagram / helenachristensen

Богиня

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Интересный вариант пижамной вечеринки

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Хелена Кристенсен родилась в Копенгагене, Дания, в семье датчанина и перуанки. В детстве она интересовалась музыкой и фотографией, а работать моделью начала уже в девять лет. В 16 она выиграла конкурс "Мисс Копенгаген", затем в копилке её побед оказалась корона "Мисс Дания", пишет Vogue. А вскоре красавица стала частью феномена супермоделей 90-х.

Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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