Супермодель надела бельё с вырезами в самых пикантных местах, разрушив стереотипы о женщинах за 50

52-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен не перестаёт радовать фанатов своей внешностью и смелыми экспериментами. Знойная брюнетка устроила жаркую фотосессию в рамках сотрудничества с брендом нижнего белья Coco de Mer и поделилась кадрами в "Инстаграме".

Фото © Instagram / helenachristensen

Модель позировала в откровенном чёрном комплекте, который подчёркивал её стройную фигуру. Полуобнажённые ягодицы, вырезы в пикантных местах, обвивающие тело ленты — Хелена предстала в виде роковой женщины и дополнила свой обезоруживающий образ чулками, поясом и контрастной красной помадой. А компанию брюнетке составили её подруги — дизайнер Камилла Стерк и звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс.

Фото © Instagram / helenachristensen

Фанаты модели на ура приняли такой вариант "пижамной вечеринки". Поклонники отметили, что Хелена выглядит прекрасно и, кажется, совсем забыла постареть.



Ооооо, ты выглядишь потрясающе norman_reedus_inspired

Нестареющая diblasioja5

Фото © Instagram / helenachristensen

Богиня gaz_cavanagh_80

Интересный вариант пижамной вечеринки comicsfancroatia