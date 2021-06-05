Супермодель надела бельё с вырезами в самых пикантных местах, разрушив стереотипы о женщинах за 50
Брюнетка, пополнившая ряды нестареющих красавиц, доказала, что всё ещё способна украсить собой любой наряд.
52-летняя датская супермодель Хелена Кристенсен не перестаёт радовать фанатов своей внешностью и смелыми экспериментами. Знойная брюнетка устроила жаркую фотосессию в рамках сотрудничества с брендом нижнего белья Coco de Mer и поделилась кадрами в "Инстаграме".
Модель позировала в откровенном чёрном комплекте, который подчёркивал её стройную фигуру. Полуобнажённые ягодицы, вырезы в пикантных местах, обвивающие тело ленты — Хелена предстала в виде роковой женщины и дополнила свой обезоруживающий образ чулками, поясом и контрастной красной помадой. А компанию брюнетке составили её подруги — дизайнер Камилла Стерк и звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс.
Фанаты модели на ура приняли такой вариант "пижамной вечеринки". Поклонники отметили, что Хелена выглядит прекрасно и, кажется, совсем забыла постареть.
Нестареющая
Богиня
Интересный вариант пижамной вечеринки
Хелена Кристенсен родилась в Копенгагене, Дания, в семье датчанина и перуанки. В детстве она интересовалась музыкой и фотографией, а работать моделью начала уже в девять лет. В 16 она выиграла конкурс "Мисс Копенгаген", затем в копилке её побед оказалась корона "Мисс Дания", пишет Vogue. А вскоре красавица стала частью феномена супермоделей 90-х.
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