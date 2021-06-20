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Магия пубертата: 10 нескладных подростков, от которых никто не ожидал, что они вырастут такими красивыми

В TikTok появился новый челлендж, посвящённый пубертатному периоду. Последнюю неделю пользователи соцсети массово показывают, как сильно они изменились с детства. Причём можно использовать только два кадра. Этого вполне достаточно, чтобы сломать зрителю мозг. В подборке ниже — 20 фотографий, доказывающих, время творит с людьми чудеса.

20 июня, 10:00

Кадры из видео © TikTok / kevincreekman

"Я изменился... довольно сильно"

Кадры из видео © TikTok/moritz_hau

Кадры из видео © TikTok/moritz_hau

"Видимо, у меня пубертат случился только в школе"

Кадры из видео © TikTok/lauracos4

Кадры из видео © TikTok/lauracos4

"Боже, зачем я участвую в этом тренде..."

Кадры из видео © TikTok/flywithgarrett

Кадры из видео © TikTok/flywithgarrett

"Раньше папа говорил, что у него два сына. Кажется, всё изменилось"

Кадры из видео © TikTok/n.nina666

Кадры из видео © TikTok/n.nina666

"Всего три года!"

Кадры из видео © TikTok/marccortada_

Кадры из видео © TikTok/marccortada_

"Иногда сама не верю, что на обеих фото — я"

Кадры из видео © TikTok/thebellakellis

Кадры из видео © TikTok/thebellakellis

"Очень сильно"

Кадры из видео © TikTok/kevincreekman

Кадры из видео © TikTok/kevincreekman

"Я просто не могла не поделиться"

Кадры из видео © TikTok/haleyybaylee

Кадры из видео © TikTok/haleyybaylee

"14 и 18 лет"

Кадры из видео © TikTok/whereismattia

Кадры из видео © TikTok/whereismattia

"Кажется, до сегодняшнего дня я до конца не осознавала, как сильно я изменилась".

Кадры из видео © TikTok/emilyriboflavin

Кадры из видео © TikTok/emilyriboflavin

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Красотки из TikTok смыли с лиц всю косметику, и из-за увиденного парни потеряли всякую веру в девушек

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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