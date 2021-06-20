Магия пубертата: 10 нескладных подростков, от которых никто не ожидал, что они вырастут такими красивыми
В TikTok появился новый челлендж, посвящённый пубертатному периоду. Последнюю неделю пользователи соцсети массово показывают, как сильно они изменились с детства. Причём можно использовать только два кадра. Этого вполне достаточно, чтобы сломать зрителю мозг. В подборке ниже — 20 фотографий, доказывающих, время творит с людьми чудеса.
Кадры из видео © TikTok / kevincreekman
"Я изменился... довольно сильно"
Кадры из видео © TikTok/moritz_hau
"Видимо, у меня пубертат случился только в школе"
Кадры из видео © TikTok/lauracos4
"Боже, зачем я участвую в этом тренде..."
Кадры из видео © TikTok/flywithgarrett
"Раньше папа говорил, что у него два сына. Кажется, всё изменилось"
Кадры из видео © TikTok/n.nina666
"Всего три года!"
Кадры из видео © TikTok/marccortada_
"Иногда сама не верю, что на обеих фото — я"
Кадры из видео © TikTok/thebellakellis
"Очень сильно"
Кадры из видео © TikTok/kevincreekman
"Я просто не могла не поделиться"
Кадры из видео © TikTok/haleyybaylee
"14 и 18 лет"
Кадры из видео © TikTok/whereismattia
"Кажется, до сегодняшнего дня я до конца не осознавала, как сильно я изменилась".
Кадры из видео © TikTok/emilyriboflavin
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