"Я изменился... довольно сильно"

Кадры из видео © TikTok/moritz_hau

"Видимо, у меня пубертат случился только в школе"

Кадры из видео © TikTok/lauracos4

"Боже, зачем я участвую в этом тренде..."

Кадры из видео © TikTok/flywithgarrett

"Раньше папа говорил, что у него два сына. Кажется, всё изменилось"

Кадры из видео © TikTok/n.nina666

"Всего три года!"

Кадры из видео © TikTok/marccortada_

"Иногда сама не верю, что на обеих фото — я"

Кадры из видео © TikTok/thebellakellis

"Очень сильно"

Кадры из видео © TikTok/kevincreekman

"Я просто не могла не поделиться"

Кадры из видео © TikTok/haleyybaylee

"14 и 18 лет"

Кадры из видео © TikTok/whereismattia

"Кажется, до сегодняшнего дня я до конца не осознавала, как сильно я изменилась".