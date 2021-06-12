Модель заявила, что её удалили из Twitter, так как страшненькие завистницы не выдержали её красоты
Девушка обладает роскошными формами, которые с удовольствием показывает в соцсетях, но за её чрезмерную привлекательность ей якобы пришлось поплатиться.
26-летней модели Уитни Пейдж Венейбл из Флориды, США, потребовалось восемь лет, чтобы набрать 100 тысяч подписчиков в "Твиттере". Но недавно её аккаунт удалили, и девушка была просто в ярости.
Я сменила фотографию на обложке на невинный снимок, где демонстрирую свою фигуру в нижнем белье. И вдруг мой аккаунт заблокировали. Я почувствовала себя ущемлённой, потому что в "Твиттере" есть фото и пооткровеннее
По словам блондинки, всё это происки интернет-завистниц, которые не смогли выдержать её красоту. Якобы они решили, что Уитни слишком соблазнительна, и закидали её страницу жалобами.
Мой аккаунт удалили, потому что я слишком горячая, и завистницы, которые не столь привлекательны, жаловались и говорили, что я продвигаю демонстрацию сексуальной активности. Это нечестно. <...> Не моя проблема, что некоторые люди не так красивы, как я
Уитни отметила, что пока так и не получила обратную связь от представителей соцсети. Она попыталась создать другую учётную запись в "Твиттере", но выяснилось, что заблокирован её IP-адрес. Девушка после этого даже купила новый телефон, пишет The Sun. Но модель не останется без фанатов. У неё также есть "Инстаграм", где 1,6 млн подписчиков.
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