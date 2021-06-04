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Сборная Бразилии откажется от участия в Кубке Америки по футболу

Также игроки бразильской команды ведут переговоры с футболистами других сборных, чтобы вместе выступить с заявлением об отказе участвовать в соревнованиях.

4 июня, 23:02
<p>Фото © ТАСС / DPA</p>

Фото © ТАСС / DPA

Сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки по футболу из-за коронавируса. Об этом сообщает издание AS.

По его данным, бразильские футболисты настроены решительно и ясно дают понять, что не будут играть. Также они ведут переговоры с игроками других сборных, чтобы вместе выступить с заявлением об отказе участвовать в соревнованиях.

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Стоит отметить, что спортсмены взбунтовались после того, как президент страны Жаир Болсонару подтвердил, что Бразилия примет Кубок Америки вместо Аргентины и Колумбии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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