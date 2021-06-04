Сборная Бразилии откажется от участия в Кубке Америки по футболу
Также игроки бразильской команды ведут переговоры с футболистами других сборных, чтобы вместе выступить с заявлением об отказе участвовать в соревнованиях.
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Сборная Бразилии отказалась участвовать в Кубке Америки по футболу из-за коронавируса. Об этом сообщает издание AS.
По его данным, бразильские футболисты настроены решительно и ясно дают понять, что не будут играть. Также они ведут переговоры с игроками других сборных, чтобы вместе выступить с заявлением об отказе участвовать в соревнованиях.
Стоит отметить, что спортсмены взбунтовались после того, как президент страны Жаир Болсонару подтвердил, что Бразилия примет Кубок Америки вместо Аргентины и Колумбии.
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