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Папарацци тайком сняли Кэти Перри в купальнике, показав, как она запустила себя после родов

Для отдыха на греческом пляже певица выбрала фиолетовый закрытый купальник, но даже огромный кусок ткани не смог замаскировать изменения, которые произошли с телом суперзвезды за последний год.

23 июня, 15:49

Фото © Twitter / PKPGallery

В середине июня певица вместе со своим партнёром Орландо Блумом улетели в путешествие по Европе. Своим визитом они уже порадовали фанатов из Италии, в частности — Венеции, а чуть позже звёздная пара отправилась в Грецию. Там-то папарацци и удалось поймать девушку в купальнике, показывающем её тело не в самом лучшем свете.

Фото © Twitter / PKPGallery

Фото © Twitter / PKPGallery

В конце лета 2020 года Кэти Пэрри стала мамой и, судя по фотографиям с пляжа, возвращаться "в форму" она не торопится. Вместе с Пэрри и Блумом была их общая дочь Дейзи Дав Блум и 10-летний сын актёра Флинн Кристофер. По информации Daily Mail, компания пробыла на пляже около трёх часов, а когда стало слишком жарко, артисты вместе с детьми спрятались от солнца в отеле.

Фото © Twitter / PKPGallery

Фото © Twitter / PKPGallery

Когда фотографии звёзд с похода на пляж попали в Сеть, пользователи заметили не только выпирающий живот Кэти. Также фанаты удивились, в какой отличной форме удаётся оставаться Блуму. Даже несмотря на локдаун, который мало для кого прошёл без последствий для физической формы, и почти год в роли отца младенца.

Как выглядела новая актриса "Секса в большом городе" до того, как объявила себя небинарной

Как выглядела новая актриса "Секса в большом городе" до того, как объявила себя небинарной

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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