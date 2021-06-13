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Толстяк на час: В Японии запустился сервис, где каждый может арендовать друга весом более 100 кг

Зачем и кому это может понадобиться? Оказывается, список возможных обязанностей этих работников очень длинный.

13 июня, 14:02

Фото © Debucari

В Японии, как и по всему миру, рынок "аренды" людей практически не вызывает вопросов. Муж, собутыльник, "мужчина среднего возраста" на час — уже не так удивительно, как раньше. Но кто-нибудь слышал про толстяков напрокат? Оказывается, такой сервис существует. Причём довольно успешно.

Кадр из видео © YouTube / QZILLA by Mr.Bliss大きいサイズのメンズ服専門店

Кадр из видео © YouTube / QZILLA by Mr.Bliss大きいサイズのメンズ服専門店

Людей с весом больше 100 кг в Японии действительно мало, поэтому местный предприниматель по фамилии Блисс решил на этом заработать. Мужчина сам столкнулся с проблемой поиска толстяков. Несколько лет назад он запустил бренд одежды крупных размером Qzilla, но, когда пришло время искать модель для съёмки каталога, это было очень сложно. Тогда мужчина с задачей справился и следующие годы вынашивал идею, как упростить жизнь людям, которые оказались в такой же ситуации, как и он.

Фото © Debucari

Фото © Debucari

С поиском ценных кадров проблем не было — у Блисса уже сформировалась целая база крупных клиентов его бренда Qzilla. Теперь в сервисе работает 45 толстяков, которые могут закрыть любые цели потенциальных заказчиков. На первом месте остаются услуги моделей, но задачи могут быть самыми разными. К примеру, Debucari вызывают, если в подарок нужно подобрать одежду для друга с лишним весом или если вам просто не с кем сходить в кафе.

Кадр из видео © YouTube / QZILLA by Mr.Bliss大きいサイズのメンズ服専門店

Кадр из видео © YouTube / QZILLA by Mr.Bliss大きいサイズのメンズ服専門店

В Debucari работают только те люди, которых не оскорбляют слова вроде "толстяк". Они принимают себя, тело и делятся своим "благословением" с миром. Аренда обойдётся в 2000 иен (1300 рублей) в час. В компании отмечают, что вся сумма достаётся самому работнику. "Комиссия" взимается только на крупных заказах вроде коммерческих съёмок, пишет Oddity Central.

10 непонятных для обычного человека фактов о Японии, которые доказывают, что эта страна уникальна

10 непонятных для обычного человека фактов о Японии, которые доказывают, что эта страна уникальна

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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