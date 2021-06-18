Девушка впервые с начала пандемии пришла в офис и показала, во что превратился забытый ею фрукт

Коронавирус свирепствует уже больше года, и за это время мир сильно изменился. Но в разных частях планеты постепенно сотрудники, познавшие все тонкости удалённого труда, возвращаются на рабочие места и обнаруживают там забытые вещи.