Девушка впервые с начала пандемии пришла в офис и показала, во что превратился забытый ею фрукт
Коронавирус свирепствует уже больше года, и за это время мир сильно изменился. Но в разных частях планеты постепенно сотрудники, познавшие все тонкости удалённого труда, возвращаются на рабочие места и обнаруживают там забытые вещи.
Пользовательница theskinwearein рассказала на Reddit, что недавно тоже пришла в офис, где не была с начала пандемии. И там девушку ждал сюрприз. Она увидела, во что превратился оставленный ею фрукт, и не смогла не поделиться фото с пользователями. На кадре видно, что плод ссохся и сморщился и от него осталась одна кожура. С первого раза понять без объяснений, что это такое, не так просто.
Я пришла в офис впервые с марта 2020 года и обнаружила киви, который оставила у себя на столе
Пост девушки набрал более 53 тысяч лайков, и многие пользователи отметили, что тоже оказались в подобной ситуации. Они оставляли еду и вещи, не подозревая, что вернутся обратно лишь через много месяцев.
Я оставил свою кофейную кружку, думая: "Вымою её завтра утром". Я вернулся примерно через четыре месяца и обнаружил в ней довольно развитую деревню смурфов
Мой термоконтейнер для ланча простоял с марта по март ... целый год. Я не помню, что там было, и мне было страшно смотреть
Подруга вернулась в свой офис несколько месяцев назад, и он всё ещё был украшен ко Дню святого Патрика, который, по-моему, был за день до того, как Калифорнию закрыли на карантин. Было странно и жутко смотреть на эти фото
Если бы люди из будущего увидели эти фотографии без объяснений, они бы подумали, что произошла внезапная массовая эвакуация
Пандемия всё ещё не отступает, и в мире уже выявлено 177 млн случаев заражения смертельным вирусом. Однако по-прежнему многие игнорируют необходимые меры предосторожности.
WOW-funny
Девушка сняла дикую реакцию кота, которого просто почесали, и здесь не обойтись без экзорциста
вчера в 13:33
"Только не фотошопьте!": Уилл Смит сам напросился на смешные фотожабы, выложив неудачный кадр из тренажёрки
вчера в 08:44
15 дурацких тату, которые когда-то набили без всяких раздумий, но сейчас это очень грустное зрелище
13 июня, 11:02
Комментариев: 0