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Девушка впервые с начала пандемии пришла в офис и показала, во что превратился забытый ею фрукт

Коронавирус свирепствует уже больше года, и за это время мир сильно изменился. Но в разных частях планеты постепенно сотрудники, познавшие все тонкости удалённого труда, возвращаются на рабочие места и обнаруживают там забытые вещи.

18 июня, 08:28

Фото © Reddit / theskinwearein

Пользовательница theskinwearein рассказала на Reddit, что недавно тоже пришла в офис, где не была с начала пандемии. И там девушку ждал сюрприз. Она увидела, во что превратился оставленный ею фрукт, и не смогла не поделиться фото с пользователями. На кадре видно, что плод ссохся и сморщился и от него осталась одна кожура. С первого раза понять без объяснений, что это такое, не так просто.

Я пришла в офис впервые с марта 2020 года и обнаружила киви, который оставила у себя на столе

theskinwearein

Фото © Reddit / theskinwearein

Фото © Reddit / theskinwearein

Пост девушки набрал более 53 тысяч лайков, и многие пользователи отметили, что тоже оказались в подобной ситуации. Они оставляли еду и вещи, не подозревая, что вернутся обратно лишь через много месяцев.

Фото © Reddit / theskinwearein

Фото © Reddit / theskinwearein

Я оставил свою кофейную кружку, думая: "Вымою её завтра утром". Я вернулся примерно через четыре месяца и обнаружил в ней довольно развитую деревню смурфов

omegastuff

Мой термоконтейнер для ланча простоял с марта по март ... целый год. Я не помню, что там было, и мне было страшно смотреть

TeachOfTheYear

Подруга вернулась в свой офис несколько месяцев назад, и он всё ещё был украшен ко Дню святого Патрика, который, по-моему, был за день до того, как Калифорнию закрыли на карантин. Было странно и жутко смотреть на эти фото

gemini1568

Если бы люди из будущего увидели эти фотографии без объяснений, они бы подумали, что произошла внезапная массовая эвакуация

Sleep-system

Пандемия всё ещё не отступает, и в мире уже выявлено 177 млн случаев заражения смертельным вирусом. Однако по-прежнему многие игнорируют необходимые меры предосторожности.

Испуганный байкер застыл с камерой в руках, увидев, кто уставился на его друзей из темноты

Испуганный байкер застыл с камерой в руках, увидев, кто уставился на его друзей из темноты

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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