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Популярная блогерша из Минска показала фанатам свою мать, и те не могут понять, кто из них моложе

Девушка и родительница очаровали и одновременно ввели в заблуждение сотни тысяч пользователей, ведь они выглядят словно сёстры.

18 июня, 06:59

Фото © Instagram / zolotova._

На 18-летнюю блогершу Веронику Золотову родом из Минска, Белоруссия, в "Тиктоке" подписано 13,3 млн человек. Но недавно девушка показала видео со своей 40-летней мамой и у зрителей появилась новая любимица.

Видео © TikTok / zolotova_vero

Миловидная тиктокерша и её мама предстали перед камерой в уютной домашней одежде, распустив длинные светлые волосы. И пользователи не поняли, кто из них кто. Юзеры писали, что красавицы выглядят как близняшки и при этом ровесницы. В то, что у них разница в возрасте составляет 22 года, зрителям было непросто поверить. И некоторые даже решили, что мама выглядит притягательнее юной наследницы.

Фото © Instagram / zolotova._

Фото © Instagram / zolotova._

Вашей маме действительно 40 лет?

Sergey Yakovlev

Она на 20 выглядит

.dian_ka_878

Фото © Instagram / zolotova._

Фото © Instagram / zolotova._

Я думал, это твоя старшая сестра

standofftank1

Мама круче

Александр

Родительницу блогерши зовут Татьяна, и она, как и дочка, покоряет соцсети. В "Инстаграме" на блондинку подписано почти 11 тысяч человек. В описании профиля указано, что красавица — дизайнер и программист. Также она ведёт канал на "Ютубе", где рассказывает про шитьё, вязание и прочие творческие эксперименты.

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Модель встаёт в 4 утра, чтобы накачать самую большую пятую точку в мире, и результат поразит любого

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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