В Южной Корее прошёл чемпионат для бездельников, но победить там не так просто, как кажется

Десятки людей приходят в лес на южнокорейском острове Чеджу, садятся на циновки и ничего не делают. Так проходит соревнование Space-Out, участники которого выясняют, кто из них самый отрешённый, рассказывает Vice. В течение 90 минут они должны демонстрировать максимальное спокойствие: организаторы строго следят за этим, периодически измеряя у всех частоту пульса. Аудитория выбирает десять лучших конкурсантов, но побеждает тот, чьё сердцебиение было наиболее стабильным. Заснувших дисквалифицируют.

Конкурс Space-Out на острове Чеджу. Фото © Instagram / thespaceoutcompetition

Конкурс придумала художница Вупсянг. Впервые он прошёл в 2014 году в Сеуле. С тех пор география состязания расширилась: ничегонеделанию предаются уже не только в городах Южной Кореи, но и в Пекине, Тайбэе и даже Роттердаме. В 2019 году победил радиоведущий Ли Радде. Он признаётся, что это стало для него неожиданностью, и делится секретами успеха.

Люди часто говорят мне, что я могу "отключиться" даже в середине разговора, поэтому к конкурсу я особо не готовился. Только тренировался подолгу сидеть на земле. Это трудно объяснить, но есть что-то значимое в том, чтобы встречаться с людьми, которые добровольно предпочитают ничего не делать Ли Радде Радиоведущий, победитель Space-Out 2019 года

Вупсянг и конкурсанты. Фото © Instagram / thespaceoutcompetition

Из-за пандемии COVID-19 в прошлом году соревнования прошли в виртуальном формате: участники загружали в TikTok клипы со специальным хештегом. В 2021-м возобновился очный конкурс, но в целях предосторожности число претендентов на победу сократили с 80 до 30 и собрали их не на городской площадке, а в лесу. Ли Радде тоже приехал, причём он преодолел путь из Сеула продолжительностью десять часов на мотоцикле. На этот раз он стал вторым.

Поездка достаточно сильно меня утомила, так что мне не составило большого труда ничего не делать Ли Радде Радиоведущий, победитель Space-Out 2019 года

Ли Радде и Вупсянг. Фото © Woopsyang / Lee Radde

А лавры чемпиона в этом году достались 34-летней Ким Ареум, владелице парикмахерской из Чеджу. По её словам, это было нелегко.

Я замёрзла и проголодалась. А ещё постоянно каркали вороны и кашляли другие участники, так что мне было непросто остановить поток мыслей. Но потом я нашла свой дзен и как-будто попала в сон Ким Ареум Владелица парикмахерской, победительница Space-Out 2021 года

Ким Ареум и Вупсянг. Фото © Kim Ah-reum