Победитель лотереи в 1,1 млрд вернулся на стройку спустя 25 лет, потеряв при разводе целое состояние
Папарацци заметили Карла, когда он толкал тачку с песком в процессе реновации дома, словно обычный строитель.
48-летний британец Карл Кромптон стал одним из первых победителей национальной лотереи, выиграв в 1996 году астрономическую сумму в 10,9 млн фунтов стерлингов (больше 1,1 млрд рублей). Тогда мужчина тут же потратил немало на роскошные машины и мотоциклы, а также прикупил несколько домов и участков, намереваясь позже сдавать их в аренду.
В короткий срок Карл построил целую империю недвижимости, приумножил свои богатства до 2,2 млрд и женился на бывшей однокласснице Николь Роуч, с которой они завели двух сыновей. Наивный и влюблённый победитель не составлял никаких брачных договоров, поэтому, когда в прошлом году супруги решили развестись, бывшей жене Карла досталась половина его средств.
Фото © Facebook / JMax263-The basics of true wisdom и Twitter / karl crompton
Сейчас Николь вместе с детьми живёт в одном из домов Карла, и мужчина проводит много свободного времени с сыновьями. Они катаются на мотоциклах и тренируются в зале, потому что мужчина старается быть в форме. Звание "самого завидного холостяка Великобритании" он получил от газет не только из-за выигранных миллионов, пишет Daily Star.
Однако победитель лотереи не забрасывает и бизнес: сейчас он восстанавливает особняк в Ланкашире, где сам работает на стройке вместе с наёмной бригадой. Карл не гнушается грязной работы, тем более теперь — когда половина его состояния испарилась по решению суда.
WOW-news
Седокова обнажила формы в крошечном бикини, и фанаты разглядели то, что совсем не собирались
вчера в 14:43
"Садился и читал Евангелие": Рэпер Face признался, что хотел стать священником
вчера в 12:19
Мадонна выложила откровенные фото, но фанаты испугались того, как хирурги растянули её лицо
вчера в 07:03
Комментариев: 0