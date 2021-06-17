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Победитель лотереи в 1,1 млрд вернулся на стройку спустя 25 лет, потеряв при разводе целое состояние

Папарацци заметили Карла, когда он толкал тачку с песком в процессе реновации дома, словно обычный строитель.

17 июня, 06:46

Фото © Facebook / JMax263-The basics of true wisdom

48-летний британец Карл Кромптон стал одним из первых победителей национальной лотереи, выиграв в 1996 году астрономическую сумму в 10,9 млн фунтов стерлингов (больше 1,1 млрд рублей). Тогда мужчина тут же потратил немало на роскошные машины и мотоциклы, а также прикупил несколько домов и участков, намереваясь позже сдавать их в аренду.

Фото © Facebook / JMax263-The basics of true wisdom

Фото © Facebook / JMax263-The basics of true wisdom

В короткий срок Карл построил целую империю недвижимости, приумножил свои богатства до 2,2 млрд и женился на бывшей однокласснице Николь Роуч, с которой они завели двух сыновей. Наивный и влюблённый победитель не составлял никаких брачных договоров, поэтому, когда в прошлом году супруги решили развестись, бывшей жене Карла досталась половина его средств.

Фото © Facebook / JMax263-The basics of true wisdom и Twitter / karl crompton

Фото © Facebook / JMax263-The basics of true wisdom и Twitter / karl crompton

Сейчас Николь вместе с детьми живёт в одном из домов Карла, и мужчина проводит много свободного времени с сыновьями. Они катаются на мотоциклах и тренируются в зале, потому что мужчина старается быть в форме. Звание "самого завидного холостяка Великобритании" он получил от газет не только из-за выигранных миллионов, пишет Daily Star.

Фото © Facebook / JMax263-The basics of true wisdom

Фото © Facebook / JMax263-The basics of true wisdom

Однако победитель лотереи не забрасывает и бизнес: сейчас он восстанавливает особняк в Ланкашире, где сам работает на стройке вместе с наёмной бригадой. Карл не гнушается грязной работы, тем более теперь — когда половина его состояния испарилась по решению суда.

Строитель в ярости разнёс дом за 48 млн, когда клиент отказался платить за ремонт и уехал в отпуск

Строитель в ярости разнёс дом за 48 млн, когда клиент отказался платить за ремонт и уехал в отпуск

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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