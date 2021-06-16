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Госдума приняла закон, ограничивающий общение коллекторов с близкими и знакомыми должника

По мнению парламентариев, "третьи лица" становятся мишенями для давления.

16 июня, 09:17

Фото © Pixabay

Госдума России приняла закон, ограничивающий общение кредиторов и коллекторов с близкими и знакомыми должника. Документ на рассмотрение внесли вице-спикер от "Единой России" Ирина Яровая и первый замглавы фракции Андрей Исаев. Законопроект разрешает коллекторам общаться только с должниками и запрещает беспокоить их близких, коллег или соседей.

"Авторы считают, что поправки оградят граждан от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать презумпцией несогласия третьих лиц, считает Яровая. По её словам, они сейчас становятся мишенями для давления, что противоречит принципам индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения", — пишет "Российская газета".

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Напомним, что в радиоэфире депутат Виталий Милонов ранее предложил ввести ограничения для коллекторов, лишив их пенсии и гражданства. Репрессивные функции должны быть, по его мнению, только у государства, а не у частных лиц или компаний. Парламентарий считает, что коллекторы должны просить прощения у общества.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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