Количество заявок на конкурс "Моя страна — моя Россия" выросло почти на треть

Более 90 тысяч заявок на участие получили организаторы конкурса "Моя страна — моя Россия", что почти на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Комитета Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Вчера до ночи мы анализировали первые эмоции, первые впечатления экспертов. И уже сейчас понимаем, что будет очень напряжённая борьба. Накал страстей нарастает, и самое главное, что каждый проект наполнен душевностью, духовностью, глубиной", — отметила Лилия Гумерова.

Более 2,2 тысячи экспертов со всей страны будут оценивать поступившие заявки. Сенатор подчеркнула, что в этом году планируется вести мониторинг претворения в жизнь проектов, которые получили поддержку.

Руководитель всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" Лариса Пастухова в свою очередь сообщила, что заявки поступили и от представителей 24 иностранных государств. Очные защиты проектов, по её словам, начнутся 12 июля и продлятся до конца сентября. Этапы пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.