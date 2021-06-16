ФРС США снова сохранила процентную ставку в диапазоне 0–0,25% годовых
Регулятор считает такое развитие событий целесообразным до улучшения условий на рынке труда.
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания его руководства.
В комитете считают целесообразным поддерживать такой диапазон до момента, когда на рынке труда условия не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%. Кроме того, регулятор планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 миллиардов долларов ежемесячно, а также ценных бумаг на сумму не менее 40 млрд долларов ежемесячно.
Ранее финансист назвал три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт также посоветовал рассмотреть валюты развивающихся стран, однако призвал учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.
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