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ФРС США снова сохранила процентную ставку в диапазоне 0–0,25% годовых

Регулятор считает такое развитие событий целесообразным до улучшения условий на рынке труда.

16 июня, 18:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания его руководства.

В комитете считают целесообразным поддерживать такой диапазон до момента, когда на рынке труда условия не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%. Кроме того, регулятор планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 миллиардов долларов ежемесячно, а также ценных бумаг на сумму не менее 40 млрд долларов ежемесячно.

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Ранее финансист назвал три альтернативные доллару валюты для хранения сбережений. Эксперт также посоветовал рассмотреть валюты развивающихся стран, однако призвал учитывать политическую непредсказуемость и риски, свойственные подобным государствам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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