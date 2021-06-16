ФРС США снова сохранила процентную ставку в диапазоне 0–0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку на уровне 0–0,25% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания его руководства.

В комитете считают целесообразным поддерживать такой диапазон до момента, когда на рынке труда условия не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%. Кроме того, регулятор планирует продолжить покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 миллиардов долларов ежемесячно, а также ценных бумаг на сумму не менее 40 млрд долларов ежемесячно.