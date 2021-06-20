"Живой Кен" распугал посетителей пляжа в Турции, появившись в купальнике и при полном параде

Джессика Альвес, которая в прошлом была знаменита как "живой Кен", теперь хвастается на отдыхе в Турции своими женственными формами. И это несмотря на то, что две недели назад ей была проведена операция на желудке. Похоже, для 37-летней теперь уже женщины это привычное дело, ведь Джессика прошла через бессчётное количество хирургических вмешательств, сообщает Daily Mail.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk

Телеведущая рассказала, что ей оставили только 25% желудка, благодаря чему она худеет по 1 кг каждый день. В подтверждение она выложила фото в чёрном купальнике, подчеркнув талию ремешком. Свой образ она дополнила прозрачной накидкой.

Фото © Instagram / staytunedpanama

На операцию Джессика решилась после того, как набрала 16 кг во время изоляции. Общий её вес составлял 102 кг, и никакие диеты уже не помогали. Кроме того, повлияла и гормональная терапия. Но останавливаться на достигнутом телеведущая не планирует. В планах ещё одна операция на носу, а также сделать голос более женственным.

Фото © Instagram / jessicaalvesuk